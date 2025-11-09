  1. Судебная практика
Верховный Суд уточнил основания для проведения неотложного обыска

14:15, 9 ноября 2025
Верховный Суд оставил без изменений приговор экс-советнику на общественных началах директора ГБР, который требовал 150 тысяч долларов за «закрытие дела».
Фото иллюстративное
Верховный Суд оставил без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда от 26 июня 2024 года и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 26 ноября 2024 года в отношении гражданина, уроженца пгт. Талалаевка Черниговской области. Осужденный признан виновным по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Согласно приговору ВАКС, осужденному назначено 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме его доли в квартире, и лишением классного звания старшего советника юстиции. Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защитника, оставив приговор без изменений.

Справочно: в случае непосредственного преследования лица, которое участвовало в передаче неправомерной выгоды (соучастник, получатель, посредник и т. п.), или же в случае задержания такого лица и возникновения реальной угрозы дальнейшего сокрытия, уничтожения, перемещения неправомерной выгоды сотрудники правоохранительного органа могут провести неотложный обыск.

Обстоятельства дела

Установлено, что осужденный, будучи советником на общественных началах Директора ГБР, вступил в сговор с другим лицом для незаконного завладения средствами ООО «Эдельбург Девелопмент» путем обмана, создав ложное представление о возможности закрытия уголовного производства № 62019100000000641 за 150 000 долларов США только при условии предоставления неправомерной выгоды якобы директору ГБР. 2 декабря 2019 года сообщник получил от руководителя компании 75 000 долларов США, которые после обмена части купюр передал осужденному через посредника. Во время неотложного обыска, проведенного из-за угрозы сокрытия или уничтожения средств, изъято 57 400 и 16 700 долларов США.

Что решил суд

Верховный Суд признал обыск законным, поскольку он состоялся сразу после передачи средств, а его неотложность была обоснована реальной угрозой потери доказательств.

Кроме того, в жилище осужденного обнаружен пистолет «Vzor 70», признанный огнестрельным оружием, который хранился без разрешения.

Защитник в кассационной жалобе утверждал о нарушении подследственности НАБУ, недопустимости доказательств, в частности протоколов обыска и НСРД, провокации преступления, предвзятости судьи и необоснованности наказания. Верховный Суд отклонил эти доводы, подтвердив, что подследственность НАБУ была законной из-за причастности к коррупционным преступлениям и размера неправомерной выгоды, а доказательства, включая протокол обыска от 2-3 декабря 2019 года, были получены с соблюдением УПК. Суд также обратил внимание на утверждение о провокации преступления, отметив, что детективы НАБУ лишь фиксировали противоправную деятельность после внесения сведений в ЕРДР.

Постановление Верховного Суда по делу № 991/1710/22 является окончательным и не подлежит обжалованию.

Верховный Суд взятка деньги обыск ГБР

