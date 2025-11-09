Зеленський запровадив санкції проти Олександра Тупицького та російських високопосадовців

Обмеження стосуються російських урядовців, пропагандистів і п’яти видавництв.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони України, спрямованих проти фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії Росії.

«Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та «нормалізувати» окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування «санкцій» проти українських посадовців, зокрема проти Прем’єр-міністра України. Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску – як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру. Ми дамо наші пропозиції нових санкцій відповідним партнерам. У сьогоднішніх санкційних рішеннях України – особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його «гаманців», функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів. Починаємо також і роботу щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано.», — заявив Зеленський.

Перший указ №834/2025 запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які брали участь у злочинах проти України: привласненні аграрного майна, зерна, об’єктів культурної спадщини, інформаційних операціях та впровадженні російських освітніх стандартів із антиукраїнськими наративами на окупованих територіях. Під обмеження потрапили російські урядовці, агент ФСБ, представник інформаційного управління Генштабу РФ та фінансист Кирило Дмитрієв, який залучає інвестиції в економіки іноземних держав, а також особи, що виправдовують агресію РФ.

Санкції застосовані до:

Бугайов Олександр

Дмитрієв Кирило

Зорін Олександр

Комков Олексій

Лут Оксана

Малишев Андрій

Омельчук Андрій

Тупицький Олександр

Другий указ №835/2025 вводить санкції проти п’яти російських видавництв, які сприяють виправданню агресії, поширенню пропаганди та антиукраїнських настроїв на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Під санкціями:

ТОВ «Книжковий світ»

ТОВ «Видавництво "Віче"»

ТОВ «Видавництво Центрполіграф»

ТОВ «Видавництво Яуза»

ТОВ «Видавничий дім "Пітер"»

