Зеленский ввел санкции против Александра Тупицкого и российских высокопоставленных чиновников

Ограничения касаются российских чиновников, пропагандистов и пяти издательств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны Украины, направленных против физических и юридических лиц, причастных к агрессии России.

«Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и «нормализовать» оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении «санкций» против украинских чиновников, в частности против премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления со стороны мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, которое распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира. Мы передадим наши предложения о новых санкциях соответствующим партнерам. В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его «кошельков», функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов. Начинаем также и работу в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано», — заявил Зеленский.

Первый указ №834/2025 вводит санкции против восьми физических лиц, которые участвовали в преступлениях против Украины: присвоении аграрного имущества, зерна, объектов культурного наследия, информационных операциях и внедрении российских образовательных стандартов с антиукраинскими нарративами на оккупированных территориях. Под ограничения попали российские чиновники, агент ФСБ, представитель информационного управления Генштаба РФ и финансист Кирилл Дмитриев, который привлекает инвестиции в экономику иностранных государств, а также лица, оправдывающие агрессию РФ.

Санкции применены к:

Бугаев Александр

Дмитриев Кирилл

Зорин Александр

Комков Алексей

Лут Оксана

Малишев Андрей

Омельчук Андрей

Тупицкий Александр

Второй указ №835/2025 вводит санкции против пяти российских издательств, которые способствуют оправданию агрессии, распространению пропаганды и антиукраинских настроений на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Под санкциями:

ООО «Книжный мир»

ООО «Издательство «Вече»»

ООО «Издательство Центрполиграф»

ООО «Издательство Яуза»

ООО «Издательский дом «Питер»»

