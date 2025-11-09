У Запоріжжі чоловік відмовився від повістки та не з’явився до ТЦК, попри визнання придатним – що вирішив суд

На суді чоловік запевняв, що відмовився від повістки через нібито порушення ТЦК щодо обліку та видачі військового документа.

Шевченківський районний суд Запоріжжя засудив місцевого жителя до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку суду у справі № 336/5380/24.

Згідно з матеріалами справи, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. У березні 2024 року йому намагалися вручити повістку, але він категорично відмовився її отримати та уникав мобілізації.

На суді чоловік не визнав провину, заявивши, що «не ухилявся від мобілізації». За його словами, він відмовився від повістки через порушення ТЦК щодо обліку та видачі військового документа. Однак суд встановив, що протягом понад півтора року після відмови чоловік умисно не з’являвся до ТЦК та СП і не намагався виправити ситуацію чи вступити до ЗСУ, що свідчить про свідоме ухилення від призову.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

