  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Запоріжжі чоловік відмовився від повістки та не з’явився до ТЦК, попри визнання придатним – що вирішив суд

15:27, 9 листопада 2025
На суді чоловік запевняв, що відмовився від повістки через нібито порушення ТЦК щодо обліку та видачі військового документа.
У Запоріжжі чоловік відмовився від повістки та не з’явився до ТЦК, попри визнання придатним – що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд Запоріжжя засудив місцевого жителя до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку суду у справі № 336/5380/24.

Згідно з матеріалами справи, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. У березні 2024 року йому намагалися вручити повістку, але він категорично відмовився її отримати та уникав мобілізації.

На суді чоловік не визнав провину, заявивши, що «не ухилявся від мобілізації». За його словами, він відмовився від повістки через порушення ТЦК щодо обліку та видачі військового документа. Однак суд встановив, що протягом понад півтора року після відмови чоловік умисно не з’являвся до ТЦК та СП і не намагався виправити ситуацію чи вступити до ЗСУ, що свідчить про свідоме ухилення від призову.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Запоріжжя повістка вирок ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]