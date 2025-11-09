  1. Судебная практика
В Запорожье мужчина отказался от повестки и не явился в ТЦК, несмотря на признание годным – что решил суд

15:27, 9 ноября 2025
В суде мужчина уверял, что отказался от повестки из-за якобы нарушения ТЦК в отношении учета и выдачи военного документа.
В Запорожье мужчина отказался от повестки и не явился в ТЦК, несмотря на признание годным – что решил суд
Шевченковский районный суд Запорожья приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Об этом говорится в приговоре суда по делу № 336/5380/24.

Согласно материалам дела, мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к службе. В марте 2024 года ему пытались вручить повестку, но он категорически отказался ее получить и уклонялся от мобилизации.

В суде мужчина не признал вину, заявив, что «не уклонялся от мобилизации». По его словам, он отказался от повестки из-за нарушения ТЦК по учету и выдаче военного документа. Однако суд установил, что в течение более полутора лет после отказа мужчина умышленно не являлся в ТЦК и СП и не пытался исправить ситуацию или вступить в ВСУ, что свидетельствует об осознанном уклонении от призыва.

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

