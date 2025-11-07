КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Судді Конституційного Суду України: Сергій Різник, Ольга Совгиря, Галина Юровська

Як раніше писала «Судово-юридична газета» судді КСУ Галина Юровська, Сергій Різник і Ольга Совгиря долучилися до роботи VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (далі - ВККП), який відбувся в Королівстві Іспанія 28–31 жовтня 2025 року.

6 листопада 2025 року, у форматі відеоконференції в Zoom судді КСУ детально висвітлили перебіг та результати участі української делегації у VI Конгресі ВККП, темою якого стали «Права людини майбутніх поколінь».

Галина Юровська, яка була головою української делегації, розповіла про історію створення Всесвітньої асоціації конституційних судів, процес схвалення Статуту ВККП, місію та символіку ВККП, а також про роль конституційних судів у підтримці демократії, верховенства права та прав людини, як ключових факторів сприяння соціальному миру та вирішенню конфліктів.

Екологія і право майбутніх поколінь — доповідь Ольги Совгирі

Суддя Ольга Совгиря розповіла про свій досвід у якості модератора першої сесії Конгресу, присвяченої збереженню природних ресурсів і довкілля. Вона наголосила, що екологічні права мають статус міжпоколінного зобов’язання і повинні враховуватися при формуванні державної політики та судовому контролі: «Екологічні права — це стратегія всього людства, а не тактика окремих держав».

Особливу увагу доповідач звернула на екологічні наслідки збройної агресії проти України: руйнування об'єктів інфраструктури, Каховської ГЕС, загроза Запорізької АЕС, масштабне мінування територій і акваторій – все це, за її словами, є не лише локальною проблемою, а глобальною загрозою для довкілля і прав людей в майбутньому.

Суддя також поінформувала про організаційні моменти проведення сесій Конгресу. Зокрема, вона наголосила, що розподіл на групи відбувався за регіональними та мовними ознаками. У кожній сесії брали участь модератор, два доповідачі, особа, яка відповідає на доповіді основних доповідачів та особа, завданням якої – підведення підсумків сесії.

Ольга Совгиря зауважила, що до початку роботи Конгресу всім державам-учасницям було надіслано опитувальники на тему заходу. З результатами опитування можна ознайомитись на сайті Венеціанської комісії.

Захист культурної спадщини – позиція Галини Юровської

Голова делегації Галина Юровська розповіла, що під час дискусії, присвяченій питанням збереження культурної спадщини, вона акцентувала увагу на трагічних наслідках умисних руйнувань історичних пам’яток та релігійних споруд в Україні під час війни. Вона навела офіційну статистику пошкоджених і знищених об’єктів культурної спадщини та підкреслила, що такі дії підривають національну ідентичність і колективну пам’ять.

Доповідач аргументовано показала, що захист культурних цінностей має бути закріплений у конституціях і практиці судів як обов’язок держави навіть у воєнний час, та запропонувала підходи, які можуть стати орієнтиром для інших юрисдикцій.

Галина Юровська також зазначила, що учасникам Конгресу було надано опитувальник для підготовки наступного Конгресу, який відбудеться у травні 2027 року в місті Тирана (Албанія), темою якого буде : «Свобода вираження поглядів. Фейкові новини як загроза демократії».

Незалежність суду та етика – виступ Сергія Різника

Суддя Сергій Різник розповів, що на сесії, присвяченій питанням незалежності конституційних судів, зробив акцент на практичному значенні забезпечення безумовної суддівської незалежності навіть в умовах безпосередніх загроз. Він зазначив, що, незважаючи на атаки й руйнування в Україні, суди продовжують здійснювати правосуддя, а суспільство відновлює життєві функції.

Різник також поінформував учасників Конгресу про ухвалення в липні 2025 року Правил професійної етики суддів Конституційного Суду України, які, на його думку, є важливою складовою сучасного розуміння судової незалежності.

Головні досягнення та дипломатичні зусилля

Під час онлайн зустрічі судді наголосили на важливості внесеної українською делегацією пропозиції щодо включення положень про підтримання мирного співробітництва держав на основі загальновизнаних конституційних цінностей до фінального комюніке Конгресу. Йдеться про підкреслення значення суверенітету і територіальної цілісності, ефективного захисту навколишнього середовища, збереження культурної спадщини та зміцнення незалежності інститутів конституційного контролю. За словами голови делегації Галини Юровської, ці пропозиції «повністю відповідають загальним цілям Конгресу».

Вплив для національної практики і міжнародна солідарність

За підсумками Конгресу Генеральна асамблея ухвалила Мадридське комюніке, до якого було включено пропозицію української делегації. Це свідчить про успішну роботу українських суддів у міжнародній юридичній спільноті та про визнання актуальності українських ініціатив. Судді також підкреслили, що участь у Конгресі дала можливість обмінятися практиками, поглибити співпрацю й отримати підтримку у питаннях, що мають пряме відношення до національної безпеки, конституційних гарантій і захисту прав людини.

Значення для українського конституційного судочинства

Міжнародна платформа ВККП є важливим механізмом формування глобальних підходів до питань екологічної справедливості, захисту культурної спадщини, доступу до знань та забезпечення незалежності суду. Для України участь у таких форумах має не лише репрезентативний характер: це можливість транслювати досвід військових викликів, отримувати компаративні рішення, формувати прецеденти та закладати підвалини для майбутніх національних реформ, зокрема в сфері екологічного права, охорони культурної спадщини та суддівської етики.

Судді висловили вдячність міжнародним колегам за підтримку й високу оцінку внеску української делегації до фінального документа Конгресу. Водночас вони наголосили на необхідності подальшого активного залучення до міжнародного діалогу та імплементації набутого досвіду у національну практику для захисту прав як нинішніх, так і майбутніх поколінь.

Окрім основної теми, 6-й Конгрес також став можливістю, відповідно до практики попередніх конгресів, підбити підсумки незалежності Конституційних судів, які є членами Всесвітньої конференції.

Конгрес підтвердив, що конституційне правосуддя може виконувати свою роль лише за умови повної гарантії автономії та незалежності конституційних судів. Така незалежність не є самоціллю, а необхідною умовою для забезпечення верховенства Конституції, ефективного захисту основоположних прав та балансу влади в демократичній державі, що керується верховенством права.

