КСУ в Іспанії: українські судді ініціювали включення до комюніке пункту про суверенітет і мирне співробітництво

Судді КСУ взяли участь у Всесвітньої конференції конституційного правосуддя в Іспанії

Судді Конституційного Суду на запрошення Голови Конституційного Суду Іспанії Кандідо Конде-Пумпідо Тоурона та Венеційської комісії долучилися до роботи VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП), який відбувся в Королівстві Іспанія.

Тема цьогорічного Конгресу — «Права людини майбутніх поколінь» — об’єднала представників 88 органів конституційної юстиції з усіх континентів світу.

Українську делегацію очолила суддя Конституційного Суду Галина Юровська, до складу також увійшли судді Сергій Різник та Ольга Совгиря.

Як вказують у КСУ, делегати взяли участь у роботі регіональних і лінгвістичних груп, зокрема у засіданні Конференції європейських конституційних судів (КЄКС). Під час цього засідання учасники обговорили питання щодо внесення змін до Статуту ВККП, порядку обрання нового члена Бюро ВККП від Європи, внеску організації в роботу VI Конгресу ВККП, а також проєкту опитувальника до XX Конгресу на тему: «Свобода вираження поглядів – фейкові новини як загроза демократії», який відбудеться у травні 2027 року у місті Тирана, Республіка Албанія.

Під час цього засідання учасники погодили пропозицію делегації Конституційного Суду України щодо включення до тексту заключного комюніке VI Конгресу ВККП положення про підтримання мирного співробітництва держав на основі загальновизнаних конституційних цінностей, поваги до суверенітету та територіальної цілісності.

Обґрунтовуючи потребу включення цієї пропозиції, голова української делегації суддя Конституційного Суду України Галина Юровська зазначила: «Ці пропозиції повністю відповідають загальним цілям Конгресу, а їх включення до тексту заключного комюніке VI Конгресу ВККП покращить результат і забезпечить повне представлення точок зору судів-членів ВККП».

Під час дискусії щодо пропозицій української делегації судді Конституційного Суду України Сергій Різник та Галина Юровська, зокрема, наголосили, що:

«Наслідки Чорнобильської трагедії 1986 року досі впливають на здоров’я населення, екологію, та економіку України. Сьогодні наша країна знову зіштовхується з екологічною катастрофою планетарного масштабу, але вже спричиненою війною.

З початку повномасштабного вторгнення росії наша земля зазнала масштабної екологічної шкоди, Так, а руйнування Каховської ГЕС стало одним із найбільших екологічних злочинів цього століття. Це не просто злочини проти природи, це злочини проти людства, які порушують засадничі права людини – право на життя, на здоров’я та на безпечне довкілля.

І все ж, незважаючи на руйнування, Україна залишається сильною. Ми захищаємо не тільки наш суверенітет і нашу територію, ми захищаємо ті ж самі принципи, на яких побудований цей Конгрес: верховенство права, демократію та людську гідність».

Після обговорення і доопрацювання створеною КЄКС робочою групою в остаточний проєкт Комюніке були внесені зміни, згідно з якими учасники Конгресу закликали членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя «вжити в рамках своїх конституційних повноважень усіх заходів, потрібних для забезпечення мирної співпраці між державами на основі загальновизнаних конституційних цінностей. До цих цінностей належать суверенітет і територіальна цілісність держав, ефективний захист навколишнього середовища, збереження культурної спадщини, науковий розвиток в інтересах усього людства, а також зміцнення незалежності інститутів конституційного контролю».

У цей же день делегація Конституційного Суду України провела низку двосторонніх зустрічей з делегаціями конституційних судів та інших органів конституційного контролю, з представниками міжнародних установ та об’єднань.

Під час цих зустрічей обговорювалися питання розвитку конституційного правосуддя, зміцнення верховенства права, захисту прав людини та розширення міжнародного співробітництва. Сторони також висловили солідарність і підтримку Україні в умовах триваючої збройної агресії, підкресливши важливість дотримання принципів міжнародного права та незалежності органів конституційної юрисдикції.

Під час усіх зустрічей сторони обговорювали розвиток конституційного правосуддя, зміцнення верховенства права, захист прав людини та розширення міжнародного співробітництва. Представники інших держав висловили солідарність із Україною та підтримку її боротьби за суверенітет, наголосивши на важливості дотримання принципів міжнародного права.

