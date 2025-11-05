КСУ в Испании: украинские судьи инициировали включение в коммюнике пункта о суверенитете и мирном сотрудничестве

Судьи КСУ приняли участие во Всемирной конференции конституционного правосудия в Испании.

Судьи Конституционного Суда по приглашению Председателя Конституционного Суда Испании Кандидо Конде-Пумпидо Тоурона и Венецианской комиссии присоединились к работе VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия (ВККП), который состоялся в Королевстве Испания.

Тема нынешнего Конгресса — «Права человека будущих поколений» — объединила представителей 88 органов конституционной юстиции со всех континентов мира.

Украинскую делегацию возглавила судья Конституционного Суда Галина Юровская, в состав также вошли судьи Сергей Резник и Ольга Совгиря.

Как отмечают в КСУ, делегаты приняли участие в работе региональных и лингвистических групп, в частности в заседании Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Во время этого заседания участники обсудили вопросы внесения изменений в Устав ВККП, порядок избрания нового члена Бюро ВККП от Европы, вклад организации в работу VI Конгресса ВККП, а также проект опросника к XX Конгрессу на тему: «Свобода выражения мнений – фейковые новости как угроза демократии», который состоится в мае 2027 года в городе Тирана, Республика Албания.

Во время этого заседания участники согласовали предложение делегации Конституционного Суда Украины о включении в текст заключительного коммюнике VI Конгресса ВККП положения о поддержании мирного сотрудничества государств на основе общепризнанных конституционных ценностей, уважения к суверенитету и территориальной целостности.

Обосновывая необходимость включения этого предложения, глава украинской делегации судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская отметила: «Эти предложения полностью соответствуют общим целям Конгресса, а их включение в текст заключительного коммюнике VI Конгресса ВККП улучшит результат и обеспечит полное представление точек зрения судов-членов ВККП».

Во время дискуссии по предложениям украинской делегации судьи Конституционного Суда Украины Сергей Резник и Галина Юровская, в частности, подчеркнули:

«Последствия Чернобыльской трагедии 1986 года до сих пор влияют на здоровье населения, экологию и экономику Украины. Сегодня наша страна вновь сталкивается с экологической катастрофой планетарного масштаба, но уже вызванной войной.

С начала полномасштабного вторжения России наша земля понесла масштабный экологический ущерб. Так, разрушение Каховской ГЭС стало одним из крупнейших экологических преступлений этого столетия. Это не просто преступления против природы, это преступления против человечества, которые нарушают основополагающие права человека — право на жизнь, здоровье и безопасную окружающую среду.

И все же, несмотря на разрушения, Украина остается сильной. Мы защищаем не только наш суверенитет и нашу территорию, мы защищаем те же самые принципы, на которых основан этот Конгресс: верховенство права, демократию и человеческое достоинство».

После обсуждения и доработки созданной КЕКС рабочей группой в окончательный проект Коммюнике были внесены изменения, согласно которым участники Конгресса призвали членов Всемирной конференции конституционного правосудия «принять в рамках своих конституционных полномочий все меры, необходимые для обеспечения мирного сотрудничества между государствами на основе общепризнанных конституционных ценностей. К этим ценностям относятся суверенитет и территориальная целостность государств, эффективная защита окружающей среды, сохранение культурного наследия, научное развитие в интересах всего человечества, а также укрепление независимости институтов конституционного контроля».

В тот же день делегация Конституционного Суда Украины провела ряд двусторонних встреч с делегациями конституционных судов и других органов конституционного контроля, с представителями международных учреждений и объединений.

Во время этих встреч обсуждались вопросы развития конституционного правосудия, укрепления верховенства права, защиты прав человека и расширения международного сотрудничества. Стороны также выразили солидарность и поддержку Украине в условиях продолжающейся вооруженной агрессии, подчеркнув важность соблюдения принципов международного права и независимости органов конституционной юрисдикции.

