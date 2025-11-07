КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

Судьи Конституционного Суда Украины: Сергей Резник, Ольга Совгиря, Галина Юровская

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судьи КСУ Галина Юровская, Сергей Резник и Ольга Совгиря присоединились к работе VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия (далее — ВККП), который состоялся в Королевстве Испания 28–31 октября 2025 года.

6 ноября 2025 года в формате видеоконференции в Zoom судьи КСУ детально осветили ход и результаты участия украинской делегации в VI Конгрессе ВККП, темой которого стали «Права человека будущих поколений».

Галина Юровская, возглавлявшая украинскую делегацию, рассказала об истории создания Всемирной ассоциации конституционных судов, процессе утверждения Устава ВККП, миссии и символике ВККП, а также о роли конституционных судов в поддержке демократии, верховенства права и прав человека как ключевых факторов, способствующих общественному миру и разрешению конфликтов.

Экология и право будущих поколений – доклад Ольги Совгири

Судья Ольга Совгиря рассказала о своём опыте в качестве модератора первой сессии Конгресса, посвящённой сохранению природных ресурсов и окружающей среды. Она подчеркнула, что экологические права обладают статусом межпоколенческого обязательства и должны учитываться при формировании государственной политики и судебном контроле: «Экологические права – это стратегия всего человечества, а не тактика отдельных государств».

Особое внимание докладчица уделила экологическим последствиям вооружённой агрессии против Украины: разрушение объектов инфраструктуры, Каховской ГЭС, угроза Запорожской АЭС, масштабное минирование территорий и акваторий — всё это, по её словам, является не только локальной проблемой, но и глобальной угрозой для окружающей среды и прав людей в будущем.

Судья также проинформировала об организационных моментах проведения сессий Конгресса. В частности, она отметила, что распределение по группам осуществлялось по региональному и языковому принципу. В каждой сессии участвовали модератор, два докладчика, лицо, отвечающее на доклады основных докладчиков, и лицо, задачей которого было подведение итогов сессии.

Ольга Совгиря обратила внимание, что до начала работы Конгресса всем государствам-участницам были направлены опросники по теме мероприятия. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте Венецианской комиссии.

Защита культурного наследия – позиция Галины Юровской

Глава делегации Галина Юровская рассказала, что в ходе дискуссии, посвящённой вопросам сохранения культурного наследия, она акцентировала внимание на трагических последствиях преднамеренных разрушений исторических памятников и религиозных сооружений в Украине в период войны. Она привела официальную статистику повреждённых и уничтоженных объектов культурного наследия и подчеркнула, что такие действия подрывают национальную идентичность и коллективную память.

Докладчица аргументированно показала, что защита культурных ценностей должна быть закреплена в конституциях и судебной практике как обязанность государства даже в военное время, и предложила подходы, которые могут служить ориентиром для других юрисдикций.

Галина Юровская также отметила, что участникам Конгресса был предоставлен опросник для подготовки следующего Конгресса, который пройдёт в мае 2027 года в Тиране (Албания); тема – «Свобода выражения мнений. Фейковые новости как угроза демократии».

Независимость суда и этика – выступление Сергея Резника

Судья Сергей Резник сообщил, что на сессии, посвящённой независимости конституционных судов, он сделал акцент на практическом значении обеспечения безусловной судейской независимости даже в условиях непосредственных угроз. Он отметил, что, несмотря на атаки и разрушения в Украине, суды продолжают осуществлять правосудие, а общество восстанавливает жизненные функции.

Сергей Резник также проинформировал участников Конгресса об утверждении в июле 2025 года Правил профессиональной этики судей Конституционного Суда Украины, которые, по его мнению, являются важной составляющей современного понимания судебной независимости.

Основные достижения и дипломатические усилия

Во время онлайн-встречи судьи подчеркнули важность предложения, внесённого украинской делегацией, о включении положений о поддержании мирного сотрудничества государств на основе общепризнанных конституционных ценностей в итоговое коммюнике Конгресса. Речь идёт о подчёркивании значения суверенитета и территориальной целостности, эффективной защите окружающей среды, сохранении культурного наследия и укреплении независимости институтов конституционного контроля. По словам главы делегации Галины Юровской, эти предложения «полностью соответствуют общим целям Конгресса».

Влияние на национальную практику и международная солидарность

По итогам Конгресса Генеральная ассамблея приняла Мадридское коммюнике, в которое была включена инициатива украинской делегации. Это свидетельствует об успешной работе украинских судей в международном юридическом сообществе и признании актуальности украинских инициатив. Судьи также подчеркнули, что участие в Конгрессе предоставило возможность обменяться практиками, углубить сотрудничество и получить поддержку по вопросам, напрямую связанным с национальной безопасностью, конституционными гарантиями и защитой прав человека.

Значение для украинского конституционного судопроизводства

Международная платформа ВККП является важным механизмом формирования глобальных подходов к вопросам экологической справедливости, защиты культурного наследия, доступа к знаниям и обеспечения независимости суда. Для Украины участие в таких форумах имеет не только репрезентативный характер: это возможность транслировать опыт военных вызовов, получать компаративные решения, формировать прецеденты и закладывать основы для будущих национальных реформ, в том числе в сфере экологического права, охраны культурного наследия и судейской этики.

Судьи выразили благодарность международным коллегам за поддержку и высокую оценку вклада украинской делегации в итоговый документ Конгресса. В то же время они подчеркнули необходимость дальнейшего активного участия в международном диалоге и имплементации приобретённого опыта в национальную практику для защиты прав как нынешних, так и будущих поколений.

Помимо основной темы, VI Конгресс также стал возможностью, в соответствии с практикой предыдущих конгрессов, подвести итоги независимости Конституционных судов – членов Всемирной конференции.

Конгресс подтвердил, что конституционное правосудие может выполнять свою роль лишь при условии полной гарантии автономии и независимости конституционных судов. Такая независимость не является самоцелью, а необходимым условием для обеспечения верховенства Конституции, эффективной защиты фундаментальных прав и баланса властей в демократическом государстве, руководимом верховенством права.

