Столтенберг пояснив, чому у 2022 році НАТО відмовило Зеленському закрити небо над Україною

Єнс Столтенберг пояснив, чому закриття неба над Україною було «неможливим».

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах назвав «болісним моментом» відмову у 2022 році на прохання Президента України Володимира Зеленського закрити небо над країною, пише The Times.

Він пояснив це побоюваннями щодо потенційної війни з РФ.

«Якщо НАТО збирається закрити повітряний простір України, перше, що ми повинні зробити, це вивести російські системи ППО в Білорусі та Росії, оскільки ми не можемо літати над українським повітряним простором, коли російські ракети ППО цілять літаки НАТО», — зазначив він.

Так, якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, Альянс має його збити.

«І тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України», — завершив Столтенберг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.