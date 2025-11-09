  1. В Україні

Столтенберг пояснив, чому у 2022 році НАТО відмовило Зеленському закрити небо над Україною

14:33, 9 листопада 2025
Єнс Столтенберг пояснив, чому закриття неба над Україною було «неможливим».
Фото: president.gov.ua
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах назвав «болісним моментом» відмову у 2022 році на прохання Президента України Володимира Зеленського закрити небо над країною, пише The Times.

Він пояснив це побоюваннями щодо потенційної війни з РФ.

«Якщо НАТО збирається закрити повітряний простір України, перше, що ми повинні зробити, це вивести російські системи ППО в Білорусі та Росії, оскільки ми не можемо літати над українським повітряним простором, коли російські ракети ППО цілять літаки НАТО», — зазначив він.

Так, якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, Альянс має його збити.

«І тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України», — завершив Столтенберг.

НАТО Україна Володимир Зеленський

