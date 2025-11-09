Столтенберг объяснил, почему в 2022 году НАТО отказало Зеленскому в закрытии неба над Украиной

Йенс Столтенберг пояснил, почему закрытие неба над Украиной было «невозможным».

Фото: president.gov.ua

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал «болезненным моментом» отказ в 2022 году по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского закрыть небо над страной, пишет The Times.

Он объяснил это опасениями относительно возможной войны с Россией.

«Если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, первое, что мы должны сделать, — это уничтожить российские системы ПВО в Беларуси и России, потому что мы не можем летать над украинским небом, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО», — отметил он.

Таким образом, если в воздухе находится российский самолет или вертолет, Альянс должен будет его сбить.

«И тогда мы окажемся в состоянии настоящей войны между НАТО и Россией. А мы не готовы к этому. Как сказал Байден, который тогда был президентом США, мы не будем рисковать третьей мировой войной ради Украины», — заключил Столтенберг.

