Водієві, який систематично ігнорував судові рішення, оголошено кримінальний вирок

Обвинувачений, усвідомлюючи заборону на керування транспортними засобами, знову сів за кермо автомобіля, не маючи посвідчення водія та із ознаками алкогольного сп’яніння.

Міжгірський районний суду Закарпатської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 382 Кримінального кодексу України – умисне невиконання судового рішення.

Судом встановлено, що громадянин протягом останнього року неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення, передбаченого ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). За кожним із цих правопорушень відповідно до постанов Міжгірського районного суду, які набрали законної сили у березні–квітні цього року, на нього тричі накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу 17000 та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

Незважаючи на це, обвинувачений, усвідомлюючи заборону на керування транспортними засобами, продовжував грубо порушувати вимоги закону. Так, 7 серпня та 12 вересня 2025 року він знову сів за кермо автомобіля, не маючи посвідчення водія, із явними ознаками алкогольного сп’яніння, чим умисно не виконав судові рішення, що набрали законної сили. За цими фактами щодо нього були складені нові протоколи за ч.2 ст.130 та ч.4, ч.5 ст.126 КУпАП.

За вказані правопорушення на особу накладено адміністративні стягнення:

за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) – штраф 20 400 грн;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) – штраф 34 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки вісім місяців і сім днів та без оплатного вилучення транспортного засобу

за ч.2 ст.130 КУпАП та ч.5 ст.126 КУпАП (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) – із застосуванням положень частини третьої статті 30, частини другої статті 36 КУпАП адміністративний арешту на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки 11 місяців і 22 дні з оплатним вилученням транспортного засобу.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину повністю, розкаявся у вчиненому та запевнив, що подібних дій у майбутньому не допустить.

Суд визнав громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, і урахувавши його розкаяння, позитивну характеристику за місцем проживання, похилий вік і стан здоров’я, зокрема наявність інвалідності третьої групи, призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк один рік. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців із покладенням обов’язків, передбачених статтею 76 КК України – періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

З повним текстом вироку у справі №302/1456/25 можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових.

