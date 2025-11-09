  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Водителю, который систематически игнорировал судебные решения, вынесен уголовный приговор

13:20, 9 ноября 2025
Обвиняемый, осознавая запрет на управление транспортными средствами, вновь сел за руль автомобиля без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения.
Водителю, который систематически игнорировал судебные решения, вынесен уголовный приговор
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Межгорский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 382 Уголовного кодекса Украины — умышленное невыполнение судебного решения.

Судом установлено, что гражданин в течение последнего года неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

По каждому из этих правонарушений, согласно постановлениям Межгорского районного суда, вступившим в законную силу в марте–апреле этого года, на него трижды были наложены административные взыскания — штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Несмотря на это, обвиняемый, осознавая запрет на вождение, продолжал грубо нарушать закон. Так, 7 августа и 12 сентября 2025 года он вновь сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, чем умышленно не выполнил судебные решения, вступившие в законную силу.

По этим фактам в отношении него были составлены новые протоколы по ч. 2 ст. 130 и ч. 4, ч. 5 ст. 126 КУоАП.

За указанные правонарушения на лицо были наложены административные взыскания:

  • по ч. 4 ст. 126 КУоАП (вождение лицом, лишенным права управления) — штраф 20 400 грн;
  • по ч. 2 ст. 130 КУоАП (повторное в течение года управление в состоянии алкогольного опьянения) — штраф 34 000 грн с лишением права управления транспортом на 3 года, 8 месяцев и 7 дней без оплатного изъятия автомобиля;
  • по ч. 2 ст. 130 и ч. 5 ст. 126 КУоАП — административный арест на 10 суток с лишением права управления на 3 года, 11 месяцев и 22 дня с оплатным изъятием транспортного средства.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и пообещал больше не совершать подобных действий.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 382 УК Украины и, учитывая раскаяние, положительную характеристику по месту жительства, пожилой возраст и состояние здоровья (в том числе инвалидность III группы), назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

На основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год и 6 месяцев с обязанностями, предусмотренными ст. 76 УК Украины — периодически являться в орган пробации и уведомлять о смене места жительства.

С полным текстом приговора по делу №302/1456/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]