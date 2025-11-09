Водителю, который систематически игнорировал судебные решения, вынесен уголовный приговор

Обвиняемый, осознавая запрет на управление транспортными средствами, вновь сел за руль автомобиля без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения.

Межгорский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 382 Уголовного кодекса Украины — умышленное невыполнение судебного решения.

Судом установлено, что гражданин в течение последнего года неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

По каждому из этих правонарушений, согласно постановлениям Межгорского районного суда, вступившим в законную силу в марте–апреле этого года, на него трижды были наложены административные взыскания — штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Несмотря на это, обвиняемый, осознавая запрет на вождение, продолжал грубо нарушать закон. Так, 7 августа и 12 сентября 2025 года он вновь сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, чем умышленно не выполнил судебные решения, вступившие в законную силу.

По этим фактам в отношении него были составлены новые протоколы по ч. 2 ст. 130 и ч. 4, ч. 5 ст. 126 КУоАП.

За указанные правонарушения на лицо были наложены административные взыскания:

по ч. 4 ст. 126 КУоАП (вождение лицом, лишенным права управления) — штраф 20 400 грн;

по ч. 2 ст. 130 КУоАП (повторное в течение года управление в состоянии алкогольного опьянения) — штраф 34 000 грн с лишением права управления транспортом на 3 года, 8 месяцев и 7 дней без оплатного изъятия автомобиля;

по ч. 2 ст. 130 и ч. 5 ст. 126 КУоАП — административный арест на 10 суток с лишением права управления на 3 года, 11 месяцев и 22 дня с оплатным изъятием транспортного средства.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и пообещал больше не совершать подобных действий.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 382 УК Украины и, учитывая раскаяние, положительную характеристику по месту жительства, пожилой возраст и состояние здоровья (в том числе инвалидность III группы), назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

На основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год и 6 месяцев с обязанностями, предусмотренными ст. 76 УК Украины — периодически являться в орган пробации и уведомлять о смене места жительства.

С полным текстом приговора по делу №302/1456/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

