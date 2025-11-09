Подання звітності, сплата податків і доступ до реєстрів – які ще послуги доступні через Е-Кабінет та застосунок «Моя податкова»

Електронний кабінет ДПС пропонує понад 130 онлайн-послуг цілодобово.

Фото: cvp.tax.gov.ua

ДПС повідомила, що Електронний кабінет залишається ключовим інструментом цифрової взаємодії, надаючи понад 130 електронних послуг для громадян і бізнесу. Сервіси доступні цілодобово в Електронному кабінеті або через вебпортал ДПС.

Серед основних функцій Електронного кабінету:

Доступ до публічних реєстрів платників ПДВ, єдиного податку, страхувальників, неприбуткових організацій тощо, навіть під час воєнного стану.

Перегляд реєстраційних та облікових даних платника.

Подання податкової звітності, запитів, листів, заяв на публічну інформацію чи індивідуальні податкові консультації, отримання витягів.

Інформація про стан розрахунків із бюджетом і реквізити для сплати податків.

Онлайн-сплата податків фізичними особами через QR-код НБУ або платіжні системи.

Доступ до даних електронних систем адміністрування ПДВ, реалізації пального, спирту, ЄРПН, ЄРАН.

Інформація про бізнес-партнерів за їхньою згодою на розкриття даних.

Електронне листування через подання заяви для отримання документів у цифровій формі.

Е-Кабінет громадянина

Для фізичних осіб створено окремий Е-Кабінет громадянина, який дозволяє:

Переглядати дані про об’єкти оподаткування.

Ознайомлюватися з нарахованими податками на майно, землю чи транспорт.

Подавати декларацію про майновий стан і доходи.

Отримувати відомості про виплачені доходи та утримані податки.

Подавати заяви на реєстрацію чи внесення змін до Держреєстру фізичних осіб.

Мобільний застосунок «Моя податкова»

На платформах iOS і Android доступний застосунок «Моя податкова» для громадян і фізичних осіб-підприємців, який надає можливості:

Переглядати інформацію про об’єкти оподаткування, борги, податкові повідомлення-рішення.

Запитувати та отримувати дані про доходи.

Подавати декларації про майновий стан, доходи та єдиний податок для 1, 2, 3 груп.

Переглядати стан розрахунків із бюджетом і сплачувати податки.

Подавати заяви на реєстрацію чи зміни в Держреєстрі фізичних осіб (форми 1ДР, 5ДР).

Надсилати листи та запити на індивідуальні податкові консультації.

