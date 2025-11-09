Подання звітності, сплата податків і доступ до реєстрів – які ще послуги доступні через Е-Кабінет та застосунок «Моя податкова»
16:39, 9 листопада 2025
Електронний кабінет ДПС пропонує понад 130 онлайн-послуг цілодобово.
Фото: cvp.tax.gov.ua
ДПС повідомила, що Електронний кабінет залишається ключовим інструментом цифрової взаємодії, надаючи понад 130 електронних послуг для громадян і бізнесу. Сервіси доступні цілодобово в Електронному кабінеті або через вебпортал ДПС.
Серед основних функцій Електронного кабінету:
- Доступ до публічних реєстрів платників ПДВ, єдиного податку, страхувальників, неприбуткових організацій тощо, навіть під час воєнного стану.
- Перегляд реєстраційних та облікових даних платника.
- Подання податкової звітності, запитів, листів, заяв на публічну інформацію чи індивідуальні податкові консультації, отримання витягів.
- Інформація про стан розрахунків із бюджетом і реквізити для сплати податків.
- Онлайн-сплата податків фізичними особами через QR-код НБУ або платіжні системи.
- Доступ до даних електронних систем адміністрування ПДВ, реалізації пального, спирту, ЄРПН, ЄРАН.
- Інформація про бізнес-партнерів за їхньою згодою на розкриття даних.
- Електронне листування через подання заяви для отримання документів у цифровій формі.
Е-Кабінет громадянина
Для фізичних осіб створено окремий Е-Кабінет громадянина, який дозволяє:
- Переглядати дані про об’єкти оподаткування.
- Ознайомлюватися з нарахованими податками на майно, землю чи транспорт.
- Подавати декларацію про майновий стан і доходи.
- Отримувати відомості про виплачені доходи та утримані податки.
- Подавати заяви на реєстрацію чи внесення змін до Держреєстру фізичних осіб.
Мобільний застосунок «Моя податкова»
На платформах iOS і Android доступний застосунок «Моя податкова» для громадян і фізичних осіб-підприємців, який надає можливості:
- Переглядати інформацію про об’єкти оподаткування, борги, податкові повідомлення-рішення.
- Запитувати та отримувати дані про доходи.
- Подавати декларації про майновий стан, доходи та єдиний податок для 1, 2, 3 груп.
- Переглядати стан розрахунків із бюджетом і сплачувати податки.
- Подавати заяви на реєстрацію чи зміни в Держреєстрі фізичних осіб (форми 1ДР, 5ДР).
- Надсилати листи та запити на індивідуальні податкові консультації.
