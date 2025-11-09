  1. В Україні

Подання звітності, сплата податків і доступ до реєстрів – які ще послуги доступні через Е-Кабінет та застосунок «Моя податкова»

16:39, 9 листопада 2025
Електронний кабінет ДПС пропонує понад 130 онлайн-послуг цілодобово.
Фото: cvp.tax.gov.ua
ДПС повідомила, що Електронний кабінет залишається ключовим інструментом цифрової взаємодії, надаючи понад 130 електронних послуг для громадян і бізнесу. Сервіси доступні цілодобово в Електронному кабінеті або через вебпортал ДПС.

Серед основних функцій Електронного кабінету:

  • Доступ до публічних реєстрів платників ПДВ, єдиного податку, страхувальників, неприбуткових організацій тощо, навіть під час воєнного стану.
  • Перегляд реєстраційних та облікових даних платника.
  • Подання податкової звітності, запитів, листів, заяв на публічну інформацію чи індивідуальні податкові консультації, отримання витягів.
  • Інформація про стан розрахунків із бюджетом і реквізити для сплати податків.
  • Онлайн-сплата податків фізичними особами через QR-код НБУ або платіжні системи.
  • Доступ до даних електронних систем адміністрування ПДВ, реалізації пального, спирту, ЄРПН, ЄРАН.
  • Інформація про бізнес-партнерів за їхньою згодою на розкриття даних.
  • Електронне листування через подання заяви для отримання документів у цифровій формі.

Е-Кабінет громадянина

Для фізичних осіб створено окремий Е-Кабінет громадянина, який дозволяє:

  • Переглядати дані про об’єкти оподаткування.
  • Ознайомлюватися з нарахованими податками на майно, землю чи транспорт.
  • Подавати декларацію про майновий стан і доходи.
  • Отримувати відомості про виплачені доходи та утримані податки.
  • Подавати заяви на реєстрацію чи внесення змін до Держреєстру фізичних осіб.

Мобільний застосунок «Моя податкова»

На платформах iOS і Android доступний застосунок «Моя податкова» для громадян і фізичних осіб-підприємців, який надає можливості:

  • Переглядати інформацію про об’єкти оподаткування, борги, податкові повідомлення-рішення.
  • Запитувати та отримувати дані про доходи.
  • Подавати декларації про майновий стан, доходи та єдиний податок для 1, 2, 3 груп.
  • Переглядати стан розрахунків із бюджетом і сплачувати податки.
  • Подавати заяви на реєстрацію чи зміни в Держреєстрі фізичних осіб (форми 1ДР, 5ДР).
  • Надсилати листи та запити на індивідуальні податкові консультації.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

