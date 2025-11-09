Подача отчетности, уплата налогов и доступ к реестрам – какие еще услуги доступны через Э-Кабинет и приложение «Моя налоговая»

Электронный кабинет ГНС предлагает более 130 онлайн-услуг круглосуточно.

Фото: cvp.tax.gov.ua

ГНС сообщила, что Электронный кабинет остается ключевым инструментом цифрового взаимодействия, предоставляя более 130 электронных услуг для граждан и бизнеса. Услуги доступны круглосуточно в Электронном кабинете или через веб-портал ГНС.

Среди основных функций Электронного кабинета:

Доступ к публичным реестрам плательщиков НДС, единого налога, страхователей, неприбыльных организаций и т.д., даже во время военного положения.

Просмотр регистрационных и учетных данных плательщика.

Подача налоговой отчетности, запросов, писем, заявлений на публичную информацию или индивидуальные налоговые консультации, получение выписок.

Информация о состоянии расчетов с бюджетом и реквизиты для уплаты налогов.

Онлайн-уплата налогов физическими лицами через QR-код НБУ или платежные системы.

Доступ к данным электронных систем администрирования НДС, реализации горючего, спирта, ЕРПН, ЕРАН.

Информация о бизнес-партнерах с их согласия на раскрытие данных.

Электронная переписка через подачу заявления для получения документов в цифровой форме.

Э-Кабинет гражданина

Для физических лиц создан отдельный Э-Кабинет гражданина, который позволяет:

Просматривать данные об объектах налогообложения.

Ознакомляться с начисленными налогами на имущество, землю или транспорт.

Подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Получать сведения о выплаченных доходах и удержанных налогах.

Подавать заявления на регистрацию или внесение изменений в Госреестр физических лиц.

Мобильное приложение «Моя налоговая»

На платформах iOS и Android доступно приложение «Моя налоговая» для граждан и физических лиц-предпринимателей, которое предоставляет возможности:

Просматривать информацию об объектах налогообложения, долгах, налоговых уведомлениях-решениях.

Запрашивать и получать данные о доходах.

Подавать декларации об имущественном состоянии, доходах и едином налоге для 1, 2, 3 групп.

Просматривать состояние расчетов с бюджетом и уплачивать налоги.

Подавать заявления на регистрацию или изменения в Госреестре физических лиц (формы 1ДР, 5ДР).

Отправлять письма и запросы на индивидуальные налоговые консультации.

