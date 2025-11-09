  1. В Украине

Подача отчетности, уплата налогов и доступ к реестрам – какие еще услуги доступны через Э-Кабинет и приложение «Моя налоговая»

16:39, 9 ноября 2025
Электронный кабинет ГНС предлагает более 130 онлайн-услуг круглосуточно.
Подача отчетности, уплата налогов и доступ к реестрам – какие еще услуги доступны через Э-Кабинет и приложение «Моя налоговая»
Фото: cvp.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГНС сообщила, что Электронный кабинет остается ключевым инструментом цифрового взаимодействия, предоставляя более 130 электронных услуг для граждан и бизнеса. Услуги доступны круглосуточно в Электронном кабинете или через веб-портал ГНС.

Среди основных функций Электронного кабинета:

  • Доступ к публичным реестрам плательщиков НДС, единого налога, страхователей, неприбыльных организаций и т.д., даже во время военного положения.
  • Просмотр регистрационных и учетных данных плательщика.
  • Подача налоговой отчетности, запросов, писем, заявлений на публичную информацию или индивидуальные налоговые консультации, получение выписок.
  • Информация о состоянии расчетов с бюджетом и реквизиты для уплаты налогов.
  • Онлайн-уплата налогов физическими лицами через QR-код НБУ или платежные системы.
  • Доступ к данным электронных систем администрирования НДС, реализации горючего, спирта, ЕРПН, ЕРАН.
  • Информация о бизнес-партнерах с их согласия на раскрытие данных.
  • Электронная переписка через подачу заявления для получения документов в цифровой форме.

Э-Кабинет гражданина

Для физических лиц создан отдельный Э-Кабинет гражданина, который позволяет:

  • Просматривать данные об объектах налогообложения.
  • Ознакомляться с начисленными налогами на имущество, землю или транспорт.
  • Подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах.
  • Получать сведения о выплаченных доходах и удержанных налогах.
  • Подавать заявления на регистрацию или внесение изменений в Госреестр физических лиц.

Мобильное приложение «Моя налоговая»

На платформах iOS и Android доступно приложение «Моя налоговая» для граждан и физических лиц-предпринимателей, которое предоставляет возможности:

  • Просматривать информацию об объектах налогообложения, долгах, налоговых уведомлениях-решениях.
  • Запрашивать и получать данные о доходах.
  • Подавать декларации об имущественном состоянии, доходах и едином налоге для 1, 2, 3 групп.
  • Просматривать состояние расчетов с бюджетом и уплачивать налоги.
  • Подавать заявления на регистрацию или изменения в Госреестре физических лиц (формы 1ДР, 5ДР).
  • Отправлять письма и запросы на индивидуальные налоговые консультации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС электронный кабинет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]