Подача отчетности, уплата налогов и доступ к реестрам – какие еще услуги доступны через Э-Кабинет и приложение «Моя налоговая»
16:39, 9 ноября 2025
Электронный кабинет ГНС предлагает более 130 онлайн-услуг круглосуточно.
Фото: cvp.tax.gov.ua
ГНС сообщила, что Электронный кабинет остается ключевым инструментом цифрового взаимодействия, предоставляя более 130 электронных услуг для граждан и бизнеса. Услуги доступны круглосуточно в Электронном кабинете или через веб-портал ГНС.
Среди основных функций Электронного кабинета:
- Доступ к публичным реестрам плательщиков НДС, единого налога, страхователей, неприбыльных организаций и т.д., даже во время военного положения.
- Просмотр регистрационных и учетных данных плательщика.
- Подача налоговой отчетности, запросов, писем, заявлений на публичную информацию или индивидуальные налоговые консультации, получение выписок.
- Информация о состоянии расчетов с бюджетом и реквизиты для уплаты налогов.
- Онлайн-уплата налогов физическими лицами через QR-код НБУ или платежные системы.
- Доступ к данным электронных систем администрирования НДС, реализации горючего, спирта, ЕРПН, ЕРАН.
- Информация о бизнес-партнерах с их согласия на раскрытие данных.
- Электронная переписка через подачу заявления для получения документов в цифровой форме.
Э-Кабинет гражданина
Для физических лиц создан отдельный Э-Кабинет гражданина, который позволяет:
- Просматривать данные об объектах налогообложения.
- Ознакомляться с начисленными налогами на имущество, землю или транспорт.
- Подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах.
- Получать сведения о выплаченных доходах и удержанных налогах.
- Подавать заявления на регистрацию или внесение изменений в Госреестр физических лиц.
Мобильное приложение «Моя налоговая»
На платформах iOS и Android доступно приложение «Моя налоговая» для граждан и физических лиц-предпринимателей, которое предоставляет возможности:
- Просматривать информацию об объектах налогообложения, долгах, налоговых уведомлениях-решениях.
- Запрашивать и получать данные о доходах.
- Подавать декларации об имущественном состоянии, доходах и едином налоге для 1, 2, 3 групп.
- Просматривать состояние расчетов с бюджетом и уплачивать налоги.
- Подавать заявления на регистрацию или изменения в Госреестре физических лиц (формы 1ДР, 5ДР).
- Отправлять письма и запросы на индивидуальные налоговые консультации.
