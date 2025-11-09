  1. В Україні

Земельний податок — що потрібно знати власникам знищених об'єктів

13:39, 9 листопада 2025
Українцям, які втратили нерухомість внаслідок агресії РФ, роз’яснили питання сплати земельного податку.
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що власники знищених внаслідок збройної агресії об’єктів нерухомості звільняються від сплати земельного податку або орендної плати за ділянки, на яких ці об’єкти були розташовані, — за умови внесення відповідної інформації до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати від 11.04.2023 №3050-IX» пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідні положення доповненим підпунктом 69.14 -1 зазначено, що не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, дані про знищення яких та дані про земельні ділянки, на яких були розташовані зазначені об’єкти нерухомого майна, внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр майна), в межах площ (земельних ділянок), визначених цим підпунктом.

Площі земельних ділянок, на які поширюється дія цього підпункту, обмежуються:

  • 100 відсотків площі земельної ділянки – у разі якщо загальна площа знищеного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості дорівнює або перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий зруйнований об’єкт нерухомого майна;
  • 50 відсотків площі земельної ділянки – у разі якщо загальна площа знищеного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості не перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий зруйнований об’єкт нерухомого майна.

ДПС звертає увагу, що дана норма застосовується виключно для земельних ділянок на яких розташовано знищене майно, факт чого повинно бути відображено у Довідки з Реєстру майна.

