  1. В Украине

Земельный налог — что нужно знать владельцам уничтоженных объектов

13:39, 9 ноября 2025
Украинцам, потерявшим недвижимость в результате агрессии РФ, разъяснили вопросы уплаты земельного налога.
Земельный налог — что нужно знать владельцам уничтоженных объектов
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что владельцы объектов недвижимости, уничтоженных вследствие вооруженной агрессии, освобождаются от уплаты земельного налога или арендной платы за участки, на которых эти объекты были расположены, — при условии внесения соответствующей информации в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно освобождения от уплаты» от 11.04.2023 №3050-IX, пункт 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» дополнен подпунктом 69.14-1, согласно которому не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за участки, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, уничтоженные вследствие боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Данные о таких объектах и соответствующих земельных участках должны быть внесены в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, терактов и диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины (далее — Реестр имущества).

Площади земельных участков, на которые распространяется эта норма, ограничиваются:

  • 100% площади земельного участка — если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости равна или превышает одну треть общей площади земельного участка, на котором он был расположен;
  • 50% площади земельного участка — если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости не превышает одной трети общей площади земельного участка.

ГНС обращает внимание, что данная норма применяется исключительно к тем земельным участкам, на которых находилось уничтоженное имущество, факт чего должен быть подтвержден Справкой из Реестра имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]