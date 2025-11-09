Земельный налог — что нужно знать владельцам уничтоженных объектов

Украинцам, потерявшим недвижимость в результате агрессии РФ, разъяснили вопросы уплаты земельного налога.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что владельцы объектов недвижимости, уничтоженных вследствие вооруженной агрессии, освобождаются от уплаты земельного налога или арендной платы за участки, на которых эти объекты были расположены, — при условии внесения соответствующей информации в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно освобождения от уплаты» от 11.04.2023 №3050-IX, пункт 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» дополнен подпунктом 69.14-1, согласно которому не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за участки, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, уничтоженные вследствие боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Данные о таких объектах и соответствующих земельных участках должны быть внесены в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, терактов и диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины (далее — Реестр имущества).

Площади земельных участков, на которые распространяется эта норма, ограничиваются:

100% площади земельного участка — если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости равна или превышает одну треть общей площади земельного участка, на котором он был расположен;

50% площади земельного участка — если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости не превышает одной трети общей площади земельного участка.

ГНС обращает внимание, что данная норма применяется исключительно к тем земельным участкам, на которых находилось уничтоженное имущество, факт чего должен быть подтвержден Справкой из Реестра имущества.

