Ядерна безпека в Україні під загрозою через російські атаки – МАГАТЕ

Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво після удару по підстанції.

Фото: IAEA

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що ядерна безпека в Україні залишається вкрай нестабільною через військові дії РФ. Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

«Ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно нестабільною під час військового конфлікту. Дві діючі АЕС - Хмельницька та Рівненська - були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки», — зазначили в МАГАТЕ.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив на необхідності дотримання стриманості, щоб запобігти аварії з серйозними радіологічними наслідками та підтримати ядерну безпеку в Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після атаки росіян минулої ночі.

