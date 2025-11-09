  1. В Україні

Ядерна безпека в Україні під загрозою через російські атаки – МАГАТЕ

15:09, 9 листопада 2025
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво після удару по підстанції.
Ядерна безпека в Україні під загрозою через російські атаки – МАГАТЕ
Фото: IAEA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що ядерна безпека в Україні залишається вкрай нестабільною через військові дії РФ. Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

«Ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно нестабільною під час військового конфлікту. Дві діючі АЕС - Хмельницька та Рівненська - були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки», — зазначили в МАГАТЕ.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив на необхідності дотримання стриманості, щоб запобігти аварії з серйозними радіологічними наслідками та підтримати ядерну безпеку в Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після атаки росіян минулої ночі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Хмельницький Рівне енергетика війна МАГАТЕ АЕС обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]