Ядерная безопасность в Украине под угрозой из-за российских атак – МАГАТЭ

Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство после удара по подстанции.

Фото: IAEA

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ядерная безопасность в Украине остается крайне нестабильной из-за военных действий РФ. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

«Ядерная безопасность в Украине остается чрезвычайно нестабильной во время военного конфликта. Две действующие АЭС – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены снизить производство электроэнергии после ночного нападения на электрическую подстанцию, критически важную для ядерной безопасности», – отметили в МАГАТЭ.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость соблюдения сдержанности, чтобы предотвратить аварию с серьезными радиологическими последствиями и поддержать ядерную безопасность в Украине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», все ТЭС «Центрэнерго» остановились после атаки россиян прошлой ночью.

