Компанії почали наймати звільнених працівників, оскільки ШІ не виправдав покладених на нього очікувань

13:57, 9 листопада 2025
Темпи повторного найму зростають навіть на тлі впровадження агентів на базі штучного інтелекту та цифрових працівників
Компанії почали наймати звільнених працівників, оскільки ШІ не виправдав покладених на нього очікувань
Фото: Axios
Люди, звільнені через запровадження штучного інтелекту, все частіше наймаються повторно. Така тенденція свідчить, що ШІ не стане таким фактором скорочення чисельності персоналу, як його уявляють, принаймні, в осяжному майбутньому, пише Axios з посиланням на аналіз Visier.

Зазначається, що кількість звільнень через ШІ може зростати, але водночас росте показник найму звільнених раніше працівників.

У Visier зазначають, що ідея про те, що ШІ тепер приходить і замінює абсолютно всі робочі місця, насправді все ще не доведена. Також там додали, що штучний інтелект може бути «дуже зручним поясненням звільнень».

Темпи повторного найму зростають навіть на тлі впровадження агентів на базі штучного інтелекту та цифрових працівників. Компанія Visier вивчила дані про 2,4 мільйона співробітників 142 компаній по всьому світу. Під час аналізу було встановлено, що близько 5,3% звільнених співробітників у підсумку знову наймаються колишніми роботодавцями.

Хоча цей показник залишався відносно стабільним з 2018 року, він все ж зріс. У Visier підкреслили, що поки складно сказати, що саме стало причиною нещодавнього зростання, оскільки дані належать до минулого.

Проте повторний найм свідчить про велику проблему планування для керівників. Дослідники додають, що у багатьох керівників вищої ланки не було часу розібратися в тому, що може зробити ШІ і скільки це коштуватиме порівняно з тим, скільки завдань може виконати людина.

