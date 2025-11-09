  1. В мире

Компании начали нанимать уволенных работников, поскольку ИИ не оправдал возложенных на него ожиданий

13:57, 9 ноября 2025
Темпы повторного найма растут даже на фоне внедрения агентов на базе искусственного интеллекта и цифровых работников.
Компании начали нанимать уволенных работников, поскольку ИИ не оправдал возложенных на него ожиданий
Фото: Axios
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Люди, уволенные из-за внедрения искусственного интеллекта, все чаще нанимаются обратно. Такая тенденция свидетельствует о том, что ИИ вряд ли станет таким фактором сокращения персонала, как это предполагалось, по крайней мере в обозримом будущем, пишет Axios со ссылкой на анализ компании Visier.

Отмечается, что хотя количество увольнений, связанных с внедрением ИИ, может расти, одновременно увеличивается и доля сотрудников, которых компании нанимают повторно.

В Visier отмечают, что идея о том, что ИИ полностью заменит человеческий труд, на практике пока не подтверждается. Также там добавляют, что «искусственный интеллект может быть очень удобным объяснением увольнений».

Темпы повторного найма увеличиваются даже на фоне активного внедрения ИИ-агентов и цифровых сотрудников. Компания Visier изучила данные о 2,4 миллиона сотрудниках 142 компаний по всему миру. Анализ показал, что около 5,3 % уволенных работников в итоге вновь нанимаются бывшими работодателями.

Хотя этот показатель остается относительно стабильным с 2018 года, он все же немного вырос. В Visier подчеркнули, что пока трудно определить точные причины этого роста, поскольку данные относятся к прошлому периоду.

Тем не менее, тенденция повторного найма указывает на проблему стратегического планирования для руководителей. Исследователи отмечают, что у многих топ-менеджеров не было времени детально разобраться, что именно способен делать искусственный интеллект и сколько это реально стоит по сравнению с тем, какие задачи и с какой эффективностью может выполнять человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги увольнение искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]