Компании начали нанимать уволенных работников, поскольку ИИ не оправдал возложенных на него ожиданий

Люди, уволенные из-за внедрения искусственного интеллекта, все чаще нанимаются обратно. Такая тенденция свидетельствует о том, что ИИ вряд ли станет таким фактором сокращения персонала, как это предполагалось, по крайней мере в обозримом будущем, пишет Axios со ссылкой на анализ компании Visier.

Отмечается, что хотя количество увольнений, связанных с внедрением ИИ, может расти, одновременно увеличивается и доля сотрудников, которых компании нанимают повторно.

В Visier отмечают, что идея о том, что ИИ полностью заменит человеческий труд, на практике пока не подтверждается. Также там добавляют, что «искусственный интеллект может быть очень удобным объяснением увольнений».

Темпы повторного найма увеличиваются даже на фоне активного внедрения ИИ-агентов и цифровых сотрудников. Компания Visier изучила данные о 2,4 миллиона сотрудниках 142 компаний по всему миру. Анализ показал, что около 5,3 % уволенных работников в итоге вновь нанимаются бывшими работодателями.

Хотя этот показатель остается относительно стабильным с 2018 года, он все же немного вырос. В Visier подчеркнули, что пока трудно определить точные причины этого роста, поскольку данные относятся к прошлому периоду.

Тем не менее, тенденция повторного найма указывает на проблему стратегического планирования для руководителей. Исследователи отмечают, что у многих топ-менеджеров не было времени детально разобраться, что именно способен делать искусственный интеллект и сколько это реально стоит по сравнению с тем, какие задачи и с какой эффективностью может выполнять человек.

