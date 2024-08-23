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Предоставление коммунального имущества в аренду: что с НДС

07:18, 23 августа 2024
В ГНС объясняют, что услуги по предоставлению арендодателем коммунального имущества в аренду являются объектом налогообложения НДС, независимо от того, распределяет ли арендатор сумму арендной платы или перечисляет ее на счет арендодателя в полном объеме.
Предоставление коммунального имущества в аренду: что с НДС
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Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, подпадают ли под объект обложения НДС услуги по предоставлению коммунального имущества в аренду.

Пунктом 29 в. 64 Бюджетного кодекса Украины от 08 июля 2010 г. № 2456-VI с изменениями и дополнениями определено, что к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин относятся поступления от арендной платы за пользование имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в , учредителем которых есть сельские, поселковые, городские советы.

Согласно п. 5 ст. 17 Закона Украины от 03 октября 2019 г. № 157-IX «Об аренде государственного и коммунального имущества» с изменениями и дополнениями порядок распределения арендной платы для объектов, находящихся в коммунальной собственности, между соответствующим бюджетом, арендодателем и балансодержателем определяется представительным органом самоуправление.

Согласно пп. "б" п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса (далее – НКУ) объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ.

Не является объектом налогообложения сделки по уплате арендной платы или концессионного платежа по договорам соответственно аренды или концессии единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия (его структурного подразделения), если арендодателями или концессиодателями по договорам выступают органы государственной власти или органы местного самоуправления, а платежи в соответствии с законом зачисляются в Государственный бюджет Украины или местный бюджет (пп. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 НКУ).

То есть не является объектом налогообложения сделки по уплате арендной платы за предоставленное в аренду коммунальное имущество в случае соблюдения следующих условий:

- в аренду предоставляется единый имущественный комплекс коммунального предприятия (его структурного подразделения);

- арендодателем по договору выступает орган местного самоуправления;

- арендные платежи в полном объеме зачисляются в местный бюджет.

В случае несоблюдения какого-либо из указанных условий операция по уплате арендной платы за предоставленное в аренду коммунальное имущество подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке по основной ставке.

Согласно п. 201.1 ст. 201 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, уполномоченной плательщиком лица в соответствии с требованиями Закона2 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных в установленный НКУ срок.

Таким образом, услуги по предоставлению арендодателем коммунального имущества в аренду являются объектом обложения НДС, независимо от того, распределяет ли арендатор сумму арендной платы, или перечисляет ее на счет арендодателя в полном объеме (кроме операций, определенных пп. 196.1.15 п.). 196.1 ст. 196 НКУ).

Поэтому на дату возникновения налоговых обязательств по НДС коммунальное предприятие – арендодатель (независимо от того, распределяет ли арендатор сумму арендной платы или перечисляет ее на счет арендодателя в полном объеме) составляет налоговую накладную на всю сумму арендной платы, предусмотренную договором аренды.

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