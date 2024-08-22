Министр обороны Рустем Умеров анонсировал запуск приложения Ветеран+

Приложение по предоставлению услуг государством украинским ветеранам уже находится в работе, – отметил Рустем Умеров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал запуск приложения Ветеран+. По его словам, приложение по предоставлению услуг государством украинским ветеранам уже находится в работе. Об этом он рассказал на VIІ Ежегодном международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство".

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день Украина может гордиться тем, что военный учет перевели в цифру, которая не была сделана за все годы независимости.

Также он напомнил, что за последние полгода Минобороны запустило Резерв+, Армия+, а следующий шаг – это приложение Ветеран+.

"Сервис по предоставлению услуг ветеранам уже в работе. Мы применяем здесь самый лучший международный опыт", - отметил Умеров.

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