Міноборони працює над тим, щоб військовозобов’язані мали можливість далі оновлювати свої дані через Резерв+

Українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані, але Міноборони хоче, щоб можливість оновлення даних продовжувалась.

Міністерство оборони працює над можливістю продовження оновлення даних в Резерв+. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, згідно закону, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані. Проте в Міноборони хочуть, щоб можливість оновлення даних продовжувалась, нарощувалась, і користувачі мали можливість зробити це в «законному полі».

«Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити», - зазначила Черногоренко.

Також Катерина Черногоренко зазначила, що у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців.

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