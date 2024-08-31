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Міноборони працює над тим, щоб військовозобов’язані мали можливість далі оновлювати свої дані через Резерв+

19:47, 31 серпня 2024
Українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані, але Міноборони хоче, щоб можливість оновлення даних продовжувалась.
Міноборони працює над тим, щоб військовозобов’язані мали можливість далі оновлювати свої дані через Резерв+
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Міністерство оборони працює над можливістю продовження оновлення даних в Резерв+. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, згідно закону, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані. Проте в Міноборони хочуть, щоб можливість оновлення даних продовжувалась, нарощувалась, і користувачі мали можливість зробити це в «законному полі».

«Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити», - зазначила Черногоренко.

Також Катерина Черногоренко зазначила, що у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців. 

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