Минобороны работает над тем, чтобы военнообязанные имели возможность дальше обновлять свои данные через Резерв+

У Украинцев было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные, но Минобороны хочет, чтобы возможность обновления данных продолжалась.

Министерство обороны работает над возможностью продления обновления данных в Резерв+. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, согласно закону, у украинцев было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные. Однако в Минобороны хотят, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась и пользователи имели возможность сделать это в «законном поле».

«Будем предлагать, как это организовать, как это сделать», - отметила Черногоренко.

Также Екатерина Черногоренко отметила, что в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение для военнослужащих.

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