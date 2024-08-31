Как будут выключать свет по всей Украине 1 сентября — ответ Укрэнерго

Отключения электроэнергии в воскресенье будут применяться 1-2 очередями в течение всех суток.

1 августа облэнерго будут применять меры по ограничению потребления. Об этом сообщает Укрэнерго.

Укрэнерго в воскресенье планирует применять ограничения электроэнергии для всех регионов 1-2 очередями на протяжении всех суток.

В частности, с 00:00 до 17:00 будет действовать одна очередь отключений, с 17:00 до 22:00 – две, с 22:00 до 00:00 – одна.

«Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях», - напомнили в Укрэнерго.

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