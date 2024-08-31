Як вимикатимуть світло по всій Україні 1 вересня — відповідь Укренерго

Відключення електроенергії в неділю будуть застосовуватися 1-2 чергами протягом усієї доби.

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1 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Про це повідомляє Укренерго.

Укренерго в неділю планує застосовувати обмеження електроенергії для всіх регіонів 1-2 чергами впродовж усієї доби.

Зокрема, з 00:00 до 17:00 діятиме одна черга відключень, з 17:00 до 22:00 - дві, з 22:00 до 00:00 - одна.

«Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах», - нагадали в Укренерго.

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