В Швейцарии предложили пересмотреть нейтралитет из-за войны в Украине — что известно

Страны не предлагают полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают углубить связи с Североатлантическим союзом и Евросоюзом.

В Швейцарии предложили пересмотреть нейтралитет из-за войны в Украине. Об этом сообщает Politico.

Так, экспертная рабочая группа по безопасности Швейцарии, созданная Министерством обороны, предложила правительству страны пересмотреть нейтралитет.

«После нападения россии на Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов – как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить ее позицию растет», – говорится в докладе.

Над докладом работали дипломаты, чиновники и военные, а также Вольфганг Ишингер, много лет возглавлявший международную Мюнхенскую конференцию по безопасности. Рекомендации лягут в основу безопасности Швейцарии на 2025 год.

Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают углубить связи с Альянсом и Евросоюзом для совместной подготовки, защиты от баллистических ракет, двусторонних и многосторонних учений.

Кроме того, в докладе призывают увеличить военные расходы до 1% ВВП к 2030 году. В настоящее время Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП.

Авторы также советуют снять запрет на реэкспорт оружия, ведь Берн запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны. Из-за этого экспорт оружия в прошлом году сократился на 27% и составил менее 746 миллионов евро.

Нынешний нейтралитет также повлиял на отношения Швейцарии с другими странами, которые хотели отправить в Украину оружие со швейцарскими компонентами, но не могут.

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