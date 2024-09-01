В Днепре будут судить мужчину, который передавал врагу данные о размещении блокпостов и дислокации украинских военных

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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В Днепре будут судить мужчину, который передавал врагу информацию о размещении блокпостов и дислокации украинских военных. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Так, в суд был направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что житель Днепра несанкционированно распространял информацию о военном характере в мессенджере Telegram.

С целью оказания помощи представителям государства-агрессора обвиняемый собирал и передавал данные по размещению блокпостов, месту дислокации личного состава и военной техники ВСУ на территории области.

Человек посылал изображения карт с указанием точных координат, дающих возможность идентификации на местности.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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