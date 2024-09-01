Пенсию по потере кормильца нетрудоспособным родственникам пропавшего без вести назначают независимо от продолжительности страхового стажа пропавшего лица.

В Главном управлении Пенсионного фонда в Винницкой области рассказали, как получить пенсию по потере кормильца за без вести пропавших во время войны.

Так, родственники пропавших без вести во время военного положения могут получить пенсию по потере кормильца.

Право на назначение пенсии по потере кормильца возникает через месяц со дня внесения информации о пропавшем без вести в едином учете органов полиции.

Пенсию могут получать:

дети пропавшего без вести в возрасте до 18 лет;

дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения;

дети-сироты до 23 лет вне зависимости от факта обучения;

супруги, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

муж или жена, а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;

родители и муж или жена, которые не были на содержании пропавшего без вести, но в результате его исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

Для получения пенсии необходимо:

Подать заявление о розыске лица пропавшего без вести в отделении милиции лично либо по номеру «горячей полосы»: 0 89 420 18 67 (круглосуточно). Получить выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах не ранее чем через месяц после внесения данных. Обратиться в любой Сервисный центр ПФУ лично или подать соответствующее заявление через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Пенсию выплачивают за все время, в течение которого лицо считают пропавшим без вести. То есть, пока в Единый реестр лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах не внесут отметку об установлении места нахождения, места захоронения или места нахождения останков пропавшего без вести.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.