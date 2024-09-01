Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Как получить пенсию по потере кормильца за без вести пропавших во время войны

08:17, 1 сентября 2024
Пенсию по потере кормильца нетрудоспособным родственникам пропавшего без вести назначают независимо от продолжительности страхового стажа пропавшего лица.
Как получить пенсию по потере кормильца за без вести пропавших во время войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении Пенсионного фонда в Винницкой области рассказали, как получить пенсию по потере кормильца за без вести пропавших во время войны.

Так, родственники пропавших без вести во время военного положения могут получить пенсию по потере кормильца.

Право на назначение пенсии по потере кормильца возникает через месяц со дня внесения информации о пропавшем без вести в едином учете органов полиции.

Пенсию могут получать:

  • дети пропавшего без вести в возрасте до 18 лет;
  • дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения;
  • дети-сироты до 23 лет вне зависимости от факта обучения;
  • супруги, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • муж или жена, а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;
  • родители и муж или жена, которые не были на содержании пропавшего без вести, но в результате его исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

Для получения пенсии необходимо:

  1. Подать заявление о розыске лица пропавшего без вести в отделении милиции лично либо по номеру «горячей полосы»: 0 89 420 18 67 (круглосуточно).
  2. Получить выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах не ранее чем через месяц после внесения данных.
  3. Обратиться в любой Сервисный центр ПФУ лично или подать соответствующее заявление через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Пенсию выплачивают за все время, в течение которого лицо считают пропавшим без вести. То есть, пока в Единый реестр лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах не внесут отметку об установлении места нахождения, места захоронения или места нахождения останков пропавшего без вести.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не обеспечены расходы на выплату премий отделу обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов — ВСП раскритиковала предложенный Минфином объем финансов на 2025 год

Бюджет в 352 млн грн на 2025 год не обеспечит расходы на премии работникам секретариата ВСП, в частности, отдела обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов, указал Высший совет правосудия.

В процессуальных кодексах предусмотрят возможность возобновления сроков для пересмотра судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет

Кабмин во исполнение решения КСУ внес законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебного решения после истечения 10 лет по исключительным обстоятельствам в связи с решением ЕСПЧ.

Для судебной власти 2025 год может стать крайне тяжелым в финансовом плане – Высший совет правосудия

Финансовые нужды судов первой и апелляционной инстанции предложено удовлетворить лишь на 56,5% от потребности.

Физических и юридических лиц обяжут заморозить средства лиц, к которым применены международные санкции

На всех граждан, физических и юридических лиц в Украине будут распространены обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, в отношении которых применены международные санкции.

В закон о международном частном праве включат коллизионные нормы по гражданским бракам и зарегистрированным партнерствам

Эти коллизионные нормы позволят украинскому суду правильно определять, право какого государства следует применять при рассмотрении споров с иностранным элементом между фактическими сожителями или зарегистрированными партнерами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду