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Як отримати пенсію по втраті годувальника за безвісти зниклих під час війни

08:17, 1 вересня 2024
Пенсію по втраті годувальника непрацездатним родичам безвісти зниклого призначають незалежно від тривалості страхового стажу зниклої особи.
Як отримати пенсію по втраті годувальника за безвісти зниклих під час війни
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У Головному управління Пенсійного фонду у Вінницькій області розповіли, як отримати пенсію по втраті годувальника за безвісти зниклих під час війни.

Так, родичі людей, зниклих безвісти під час воєнного стану, можуть отримати пенсію по втраті годувальника.

Право на призначення пенсії по втраті годувальника виникає через місяць з дня внесення інформації про зниклого безвісти до єдиного обліку органів поліції.

Пенсію можуть отримувати:

  • діти зниклого безвісти віком до 18 років;
  • діти віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання;
  • діти-сироти до 23 років незалежно від факту навчання;
  • чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • чоловік або дружина, а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;
  • батьки і чоловік або дружина, які не були на утриманні зниклого безвісти, але внаслідок його зникнення вони втратили джерело засобів до існування.

Для отримання пенсії необхідно:

  1. Подати заяву про розшук особи зниклої безвісти до відділенні поліції особисто або за номером «гарячої лінії»: 0 89 420 18 67 (цілодобово).
  2. Отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин не раніше ніж через один місяць після внесення даних.
  3. Звернутися до будь-якого Сервісного центру ПФУ особисто, або подати відповідну заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Пенсію виплачують за весь час, протягом якого особу вважають зниклою безвісти. Тобто, поки до Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин не внесуть відмітку про встановлення місця перебування, місця поховання чи місця знаходження останків зниклого безвісти.

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