Не було права на відстрочку та бронювання — у ТЦК пояснили, чому затримати водія автобуса, який їхав у Яремче

У ТЦК вказали, що водій туристичного автобуса з Полтави порушив правила військового обліку.

Фото: іnformator.ua

Як повідомлялося, у місті Яремче Івано-Франківській області працівники ТЦК та правоохоронці затримали водія автобуса, який віз 50 людей з Полтавщини.

У Івано-Франківському ТЦК пояснили, чому саме довелось затримати водія прямо під час поїздки.

Там вказали, що водій туристичного автобуса з Полтави порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не заброньований.

За даними відомства, під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку.

«В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання. З огляду на це, громадянину запропонували пройти військово-лікарську комісію, на що він добровільно погодився», — йдеться у повідомленні.

За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів.

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