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В Яремче співробітники ТЦК затримали водія туристичного автобуса, де перебували 50 людей

12:15, 31 серпня 2024
У водія були ключі, документи та гроші на пальне, тож група туристів далі не змогла їхати.
В Яремче співробітники ТЦК затримали водія туристичного автобуса, де перебували 50 людей
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В місті Яремче Івано-Франківській області працівники ТЦК та правоохоронці затримали водія автобуса, який віз 50 людей з Полтавщини. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що водія посадили у авто та забрали. Разом з ним був син, який по телефону дізнався, що батько вже проходить ВЛК. 

В нього були документи, ключі від машини та гроші на пальне – тому 50 пасажирів не могли продовжити свою поїздку.

"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", — розповіла туристка виданню.

Всіх пасажирів автобуса згодом пересадили на місцевий транспортний засіб.

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