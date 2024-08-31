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Коли можна відмовитися від договору страхування: роз’яснення

13:10, 31 серпня 2024
Протягом 30 днів з дня укладення працівник має право відмовитися від договору страхування без пояснення причин.
Коли можна відмовитися від договору страхування: роз’яснення
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У Міністерстві юстиції пояснили, коли можна відмовитися від договору страхування.

Протягом 30 днів з дня укладення працівник має право відмовитися від договору страхування без пояснення причин. 

Це передбачено статтею 107 Закону України «Про страхування». Право на відмову має бути закріплене й умовами самого договору страхування.

Право на відмову від договору страхування – одне із ключових для захисту твоїх прав під час користування страховими послугами. Воно надає більше контролю та гнучкості у виборі страхових продуктів чи послуг.

Коли не можна відмовитися від договору страхування:

- Укладений договір страхування діє менше ніж 30 днів.

- Було повідомлено про настання події, що має ознаки страхового випадку, за цим договором страхування.

Зазначається, що при укладенні договорів страхування життя право на відмову зберігається за страхувальником протягом 45 днів з дня укладення договору страхування або отримання страхового свідоцтва (поліса).

Що потрібно зробити, аби відмовитися від договору страхування?

Якщо працівник вирішив відмовитися від договору страхування, слід повідомити страхову компанію про свій намір у письмовій чи електронній формі.

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