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Ілон Маск пообіцяв розповісти про «злочини» бразильського судді, який заборонив його соцмережу Х у країні

11:56, 31 серпня 2024
Ми опублікуємо довгий список злочинів цього судді, зокрема з конкретними статтями бразильських законів, - так відреагував Ілон Маск на заборону соцмережі Х у Бразилії.
Ілон Маск пообіцяв розповісти про «злочини» бразильського судді, який заборонив його соцмережу Х у країні
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Ілон Маск відреагував на заборону його соцмережі Х (колишній Твіттер) на території Бразилії. Спочатку він зазначив, що це утиск свободи слова.

Пізніше додав, що опублікує "довгий список злочинів" судді Алешандре де Мораеса, який ухвалив це рішення.

"Незабаром ми опублікуємо довгий список злочинів цього судді, зокрема з конкретними статтями бразильських законів. Очевидно, американським законам він не підкоряється, але має відповісти за бразильськими", - написав Ілон Маск у Х.

Нагадаємо, що Верховний суд Бразилії ухвалив зупинити роботу соцмережі Х Ілона Маска на території країни. У своєму рішенні суддя Алешандре де Мораес наказав зуупинити роботу X, доки компанія не виконає всі судові розпорядження, включаючи сплату понад 3 мільйонів доларів штрафу, а також призначення місцевого представника, як того вимагає національне законодавство.

Будь-яка особа або компанія, які намагатимуться обійти заборону за допомогою VPN, будуть оштрафовані на 50 тис. реалів ($9 тис.).

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