Илон Маск пообещал рассказать о «преступлениях» бразильского судьи, который запретил его соцсеть Х в стране

Мы опубликуем длинный список преступлений этого судьи, в частности, с конкретными статьями бразильских законов, - так отреагировал Илон Маск на запрет соцсети Х в Бразилии.

Илон Маск отреагировал на запрет его соцсети Х (бывший Твиттер) на территории Бразилии. Сначала он отметил, что это притеснение свободы слова.

Позже добавил, что опубликует "длинный список преступлений" судьи Алешандре де Мораеса, который принял это решение.

"В скором времени мы опубликуем длинный список преступлений этого судьи, в том числе с конкретными статьями бразильских законов. Очевидно, американским законам он не подчиняется, но должен ответить по бразильским", - написав Илон Маск в Х.

Напомним, что Верховный суд Бразилии принял решение остановить работу соцсети Х Илона Маска на территории страны. В своем решении судья Алешандре де Мораес постановил остановить работу X, пока компания не выполнит все судебные распоряжения, включая уплату более 3 миллионов долларов штрафа, а также назначение местного представителя, как того требует национальное законодательство.

Любое лицо или компания, пытающиеся обойти запрет с помощью VPN, будут оштрафованы на 50 тыс. реалов ($9 тыс.).

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