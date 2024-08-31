Практика судов
  1. В мире

Илон Маск пообещал рассказать о «преступлениях» бразильского судьи, который запретил его соцсеть Х в стране

11:56, 31 августа 2024
Мы опубликуем длинный список преступлений этого судьи, в частности, с конкретными статьями бразильских законов, - так отреагировал Илон Маск на запрет соцсети Х в Бразилии.
Илон Маск пообещал рассказать о «преступлениях» бразильского судьи, который запретил его соцсеть Х в стране
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Илон Маск отреагировал на запрет его соцсети Х (бывший Твиттер) на территории Бразилии. Сначала он отметил, что это притеснение свободы слова.

Позже добавил, что опубликует "длинный список преступлений" судьи Алешандре де Мораеса, который принял это решение.

"В скором времени мы опубликуем длинный список преступлений этого судьи, в том числе с конкретными статьями бразильских законов. Очевидно, американским законам он не подчиняется, но должен ответить по бразильским", - написав Илон Маск в Х.

Напомним, что Верховный суд Бразилии принял решение остановить работу соцсети Х Илона Маска на территории страны. В своем решении судья Алешандре де Мораес постановил остановить работу X, пока компания не выполнит все судебные распоряжения, включая уплату более 3 миллионов долларов штрафа, а также назначение местного представителя, как того требует национальное законодательство.

Любое лицо или компания, пытающиеся обойти запрет с помощью VPN, будут оштрафованы на 50 тыс. реалов ($9 тыс.).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Особенности определения момента вступления решения КСУ в силу и утраты действия положения закона — позиция КАС ВС

Верховный Суд сделал вывод о действии во времени решений Конституционного Суда Украины с учетом таких составляющих верховенства права как принципы законности и правовой определенности.

Отношения между ВККС и Советом добропорядочности стремительно ухудшаются: в Комиссии считают, что Совет добропорядочности пытается влиять на деятельность ВККС

Кризис в отношениях между ВККС и Общественным советом добропорядочности усугубляется, а впереди еще конкурс на должности судей апелляционных судов.

Кабмин определил, что делать в случае выявления не соответствующих Конституции нормативно-правовых актов

Кабмин утвердил порядок осуществления правового мониторинга нормативно-правовых актов.

Прохождение военнообязанным ВЛК не является необходимым и целесообразным в случае наличия права на отсрочку — административный суд

Суд указал, что ТЦК, как субъект властных полномочий, в компетенцию которого входит решение вопроса о предоставлении отсрочки, после получения от истца заявления и документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления отсрочки, должен был рассмотреть указанный вопрос без предварительного прохождения им военно- врачебной комиссии и уточнения военно-учетных данных.

Можно ли отказать военнослужащему в выплате боевых 100 тысяч грн, потому что его участие подтверждается справкой не той формы – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что суды, отказывая военнослужащему в начислении вознаграждения 100 тысяч грн, не проверяли, подтверждается ли участие в боевых действиях, кроме справки неверной формы, другими доказательствами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду