В Бразилии запретили соцсеть X

В Бразилии также будут штрафы за использование X через VPN.

Верховный суд Бразилии принял решение немедленно приостановить работу соцсети Х (бывший Twitter) на территории государства. Соответствующее решение было принято после того, как истек установленный им срок для Х по назначению официального представителя в стране. Об этом пишет Reuters.

Указывается, что этот шаг является завершающим этапом длительной розни между судьей Верховного суда Бразилии Александром де Мораэсом и Илоном Маском, которая также включала в себя замораживание финансовых счетов провайдера спутникового Интернета Starlink в Бразилии.

В своем решении Мораэс распорядился о немедленном и полном запрете деятельности X в стране на выполнение всех судебных предписаний, касающихся X, включая выплату штрафа в размере 18,5 миллиона реалов (3,28 миллиона долларов) и назначение законного представителя в Бразилии.

Мораэс приказал телекоммуникационному регулятору Anatel выполнить приказ о приостановлении соцсети и в течение 24 часов подтвердить в суде, что его выполнил.

Также Мораэс распорядился, что лица или компании, пытающиеся обойти блокировку через VPN, могут быть оштрафованы на сумму до 50 000 реалов в день.

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