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У Бразилії заборонили соцмережу X

08:16, 31 серпня 2024
У Бразилії також будуть штрафи за використання X через VPN.
У Бразилії заборонили соцмережу X
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Верховний суд Бразилії ухвалив негайно призупинити роботу соцмережі Х (колишній Twitter) на території держави. Відповідне рішення було ухвалено після того, як закінчився встановлений ним термін для Х щодо призначення офіційного представника в країні. Про це пише Reuters.

Вказується, що цей крок є завершальним етапом тривалої ворожнечі між суддею Верховного суду Бразилії Александром де Мораесом та Ілоном Маском, яка також включала заморожування фінансових рахунків провайдера супутникового Інтернету Starlink в Бразилії.

У своєму рішенні Мораес розпорядився про негайну та повну заборону діяльності X у країні до виконання всіх судових приписів, що стосуються X, включаючи виплату штрафу у розмірі 18,5 мільйона реалів (3,28 мільйона доларів) і призначення законного представника в Бразилії.

Мораес наказав телекомунікаційному регулятору Anatel виконати наказ про призупинення соцмережі та протягом 24 годин підтвердити в суді, що він його виконав.

Також Мораєс розпорядився, що особи або компанії, які намагатимуться обійти блокування через VPN, можуть бути оштрафовані на суму до 50 000 реалів на день.

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