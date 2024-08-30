Ці гроші належать Києву, — Боррель заявив, що ЄС має терміново розблокувати «заморожені» Угорщиною гроші для України

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має терміново розблокувати «заморожені» Угорщиною 6,6 мільярда євро для України.
Він наголосив, що розблокування «заморожених» Угорщиною 6,6 мільярда євро, виділених у межах спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру, є терміновим.
«Ми також обговорили питання щодо фінансування. Міністри погодилися, що є терміновою справою розблокувати €6,6 мільярда із фонду допомоги Україні. Цей відомий обсяг грошей, який був заблокований вже протягом багатьох місяців у межах Європейського фонду миру. Багато із міністрів повторили, що сьогодні це не ті гроші, що належать Україні», - зазначив Боррель, передає Укрінформ.
Він наголосив, що ці гроші належать Києву і країни мають компенсувати витрати, які вже були зроблені.
«Україна вже отримала відповідні матеріали, тож ці країни повинні отримати компенсацію», - додав голова європейської дипломатії.
Боррель додав, що продовжує шукати рішення для проблеми блокування цих грошей та висловив впевненість, що знайде таке рішення.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій