Эти деньги принадлежат Киеву, — Боррель заявил, что ЕС должен срочно разблокировать «замороженные» Венгрией деньги для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен срочно разблокировать «замороженные» Венгрией 6,6 миллиарда евро для Украины.
Он подчеркнул, что разблокирование «замороженных» Венгрией 6,6 миллиарда евро, выделенных в рамках специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, является срочным.
«Мы также обсудили вопросы финансирования. Министры согласились, что срочное дело разблокировать €6,6 миллиарда из фонда помощи Украине. Этот известный объем денег, заблокированный уже в течение многих месяцев в рамках Европейского фонда мира. Многие министры повторили, что сегодня это не те деньги, которые принадлежат Украине», - отметил Боррель, передает Укринформ.
Он подчеркнул, что эти деньги принадлежат Киеву и страны должны компенсировать уже произведенные расходы.
«Украина уже получила соответствующие материалы, поэтому эти страны должны получить компенсацию», – добавил глава европейской дипломатии.
Боррель добавил, что продолжает искать решение по проблеме блокирования этих денег и выразил уверенность, что найдет такое решение.
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