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Старшеклассники будут изучать предмет «Защита Украины» в специально созданных центрах, — Минобразования

21:05, 30 августа 2024
Изучение предмета «Защита Украины» будет проводиться в специально созданных по всей стране центрах, которых ожидается до 1200.
Старшеклассники будут изучать предмет «Защита Украины» в специально созданных центрах, — Минобразования
Иллюстративное фото, источник - ye.ua
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С начала учебного года учащиеся 10–11 классов будут изучать предмет «Защита Украины» в специально созданных центрах. Их ориентировочное количество – 1200. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«Привлечение учащихся из разных учебных заведений в одну ячейку повысит качество обучения и обеспечит единый стандарт подготовки во всех регионах страны», — отметили в ведомстве.

В Минобразования опубликовали алгоритм создания ячейки. Его могут создать в территориальной общине с количеством более 80 учащихся 10-11 классов.

Если в общине насчитывается менее 80 учащихся, то ячейку можно создать, объединив учащихся нескольких общин.

На каждые дополнительные 1000 учеников 10—11 классов нужно создать одну ячейку. То есть от 80 учеников до 1999 учеников - это одна ячейка, а на 2000 учеников - это уже две ячейки. Они будут финансироваться из межбюджетных трансфертов.

Территориальное общество должно проанализировать сеть учебных заведений и определить, где может быть создана «ячейка».

Если в обществе не создана ячейка, то «Защита Украины» будет преподаваться по программе «Защита Украины. Уровень стандарта».

В МОН отметили, что работают над приказом по разделу классов на группы. Такой подход, подчеркивают в министерстве, будет гарантировать более эффективное усвоение материала и позволит ученикам и ученицам приобретать нужные практические навыки.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о подготовке учащихся к военной службе. Готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек.

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