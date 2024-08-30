Командующий Воздушными силами Николай Олещук уволен с должности, его место временно займет Анатолий Кривоножко

Николай Олещук возглавлял этот пост с августа 2021 года.

Президент Владимир Зеленский 30 августа уволил командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, который возглавлял эту должность с августа 2021 года.

Соответствующий указ №600 размещен на сайте Офиса Президента.

Одновременно появилось обращение Главы государства, в котором он сказал, что решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Также Президент отметил важность сохранения жизни украинских воинов.

Место Олещука займет генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командовавший воздушным командованием «Центр». Теперь он станет временным исполняющим обязанности командующего Воздушными силами.

«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича, командующего воздушным командованием «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущено к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

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