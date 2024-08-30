Командувача Повітряних сил Миколу Олещука звільнено з посади, його місце тимчасово займе Анатолій Кривоножко

Микола Олещук очолював цю посаду з серпня 2021 року.

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Президент Володимир Зеленський 30 серпня звільнив командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколу Олещука, який очолював цю посаду з серпня 2021 року.

Відповідний указ №600 розміщено на сайті Офісу Президента.

Одночасно з’явилося звернення Глави держави, в якому, серед іншого, він сказав, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ. Також Президент наголосив на важливості збереження життя українських воїнів.

Місце Олещука займе генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, який командував повітряним командуванням «Центр». Тепер він стане тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил.

«Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні Генштабу.

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