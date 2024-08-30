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Ми повинні берегти наших воїнів, — Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука

20:16, 30 серпня 2024
Володимир Зеленський зробив заяву щодо підстав звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука.
Ми повинні берегти наших воїнів, — Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука
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30 серпня Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

У своєму зверненні Глава держави наголосив, що потрібно берегти особовий склад та українських воїнів.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів», — заявив Зеленський.

Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Відповідний наказ дав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляють у Генштабі.

Кривоножко є командувачем повітряного командування «Центр» Повітряних сил України.

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