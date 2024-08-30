Мы должны беречь наших воинов, — Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука

Владимир Зеленский сделал заявление об основаниях увольнения командующего Воздушными силами ВСУ Олещука.

30 августа Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

В своем обращении Глава государства подчеркнул, что следует беречь личный состав и украинских воинов.

«Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным лётчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов», — заявил Зеленский.

Воздушные силы ВСУ временно возглавит генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Соответствующий приказ дал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщают в Генштабе.

Кривоножко является командующим воздушным командованием «Центр» Воздушных сил Украины.

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