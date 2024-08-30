Должен ухаживать за больной матерью: на Закарпатье военный через суд отменил отказ части в увольнении со службы

Часть отказалась уволить военного по семейным обстоятельствам, но он не согласился с решением и обратился в суд.

На Закарпатье военнослужащий через суд отменил отказ воинской части уволить его со службы по семейным обстоятельствам – из-за необходимости постоянного ухода за матерью. Решение по делу №260/3762/24 вынес Закарпатский окружной административный суд.

Как указано в материалах дела, в суд обратился военнослужащий, мать которого, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждается в постоянном уходе. На этом основании истец в апреле 2024 хотел освободиться со службы, но в воинской части ему отказали.

Однако военная часть не удовлетворила соответствующий рапорт, поскольку считает, что надлежащим документом, подтверждающим необходимость постороннего ухода за лицом, достигшим 18-летнего возраста, является заключение медико-социальной экспертной комиссии, а не заключение врачебно-консультативной комиссии.

Военнослужащий не согласился с отказом и обратился в суд.

Из материалов дела усматривается, что истец в рапорт об увольнении добавил справку о том, что проживает вместе с матерью и других лиц, которые могут осуществлять постоянный уход кроме него. Также он добавил свидетельство о смерти отца и брата.

Суд отмечает, что докладная офицера юридической службы капитана юстиции не может считаться надлежащим доказательством рассмотрения рапорта истца об увольнении с военной службы по существу.

Суд подтвердил, что поданный истцом в рапорт об увольнении с военной службы заключение ЛКК является надлежащим и достаточным документом для подтверждения того, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск военного и обязал воинскую часть рассмотреть рапорт об увольнении его с военной службы. Решение может быть оспорено.