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Повинен доглядати за хворою матір’ю: на Закарпатті військовий через суд скасував відмову частини у звільненні зі служби

20:07, 30 серпня 2024
Частина відмовилась звільнити військового за сімейними обставинами, але він не погодився з рішенням та звернувся до суду.
Повинен доглядати за хворою матір’ю: на Закарпатті військовий через суд скасував відмову частини у звільненні зі служби
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На Закарпатті військовослужбовець через суд скасував відмову військової частини звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність постійного догляду за матір’ю. Рішення у справі №260/3762/24 постановив Закарпатський окружний адміністративний суд.

Як вказано у матеріалах справи, до суду звернувся військовослужбовець, матір якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного догляду. На цій підставі позивач у квітні 2024 року хотів звільнитись з служби, але у військовій частині йому відмовили.

Однак військова частина не задовольнила відповідний рапорт, оскільки вважає, що належним документом, який підтверджує необхідність стороннього догляду за особою, яка досягла 18-річного віку є висновок медико-соціальної експертної комісії, а не висновок лікарсько-консультативної комісії.

Військовослужбовець не погодився із відмовою та звернувся до суду.

З матеріалів справи вбачається, що позивач до рапорту про звільнення додав довідку про те, що проживає разом з матір’ю та інших осіб, які можуть здійснювати постійний догляд крім нього немає. Також він додав свідоцтво про смерть батька та брата.

Суд зазначає, що доповідна офіцера юридичної служби капітана юстиції не може вважатися належним доказом розгляду рапорта позивача про звільнення з військової служби по суті.

Суд підтвердив, що поданий позивачем до рапорту про звільнення з військової служби висновок ЛКК є належним і достатнім документом для підтвердження того, що особа потребує  постійного догляду.

Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину розглянути рапорт про звільнення його з військової служби. Рішення може бути оскаржене.

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