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Госаудитслужба решила, что она может быть ревизором судов, несмотря на нормы Конституции

08:05, 2 сентября 2024
Для судов появился новый ревизор – Госаудитслужба, несмотря на то, что Конституция прямо запрещает вмешательство исполнительной ветви власти.
Госаудитслужба решила, что она может быть ревизором судов, несмотря на нормы Конституции
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Государственная аудиторская служба решила, что начиная с августа 2024 года она должна провести ревизию судов. В связи с чем нужны массовые проверки судов, что собирается проверять служба, кого именно будут проверять - неизвестно. Впрочем, новый ревизор уже предупредил суды, что будет применять к ним меры влияния, если те посмеют не допускать к проверке.

Следует напомнить, что подобная практика имела место в начале 2011 года, когда ревизовать суды решило Контрольно-ревизионное управление (КРУ). Тогда это стало формой своеобразного давления и повлекло за собой серьезный конфликт, в который пришлось вмешаться Совету судей Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей нынешнего состава тоже отреагировал на столь внезапное вмешательство Госаудитслужбы. Внезапно – ведь со времени создания в 2015 году таких попыток Служба еще не предпринимала. Тем более, во время военного положения, когда многие суды пытаются привести свою работу в порядок в условиях разрушений, отсутствия света, дефицита кадров и ограниченного финансирования.

При этом Государственная аудиторская служба, даже не разобравшись в правовых вопросах, угрожает уголовной ответственностью судам.

В частности, в РСУ напомнили, что финансово-ревизионными проверками в судах и органах системы правосудия занимается Счетная палата, которая уже составляла по результатам таких проверок соответствующие отчеты. К примеру, в декабре 2023 года Счетная палата утвердила отчет по проверке бухгалтерских документов и финансовой отчетности апелляционных хозяйственных судов за 2020-2023 годы.

«Ни одной нормой Конституции или нормой закона о Кабмине, Кабинет Министров и органы исполнительной власти (в том числе и Государственная аудиторская служба) не наделены полномочиями осуществления какого-либо контроля за деятельностью органов судебной власти.

Если КМУ не наделен никакими контрольными функциями в отношении судебной власти, то и Государственная аудиторская служба, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра финансов и реализует государственную политику в сфере контроля, тем более, не может перебирать на себя такие функции.

В то же время статьей 98 Конституции определено, что контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в Государственный бюджет и их использование осуществляет Счетная палата»», - указали в Совете судей.

Здесь следует напомнить, что Конституционный Суд Украины в решении от 27.10.2020 №13-р/2020 отметил, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.п. функционирования и деятельности судов должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти В итоге Конституционный Суд Украины отметил, что создавая соответствующие органы, вводя ответственность (санкции), отдельные виды контроля, законодатель должен исходить из принципов независимости судебной власти, невмешательства в деятельность судов и судей.

Пока неизвестно, какую позицию придерживается в этом вопросе Правительство, поэтому «Судебно-юридическая газета» обратилась с соответствующим запросом.

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