Потребность судов в замене изношенной и устаревшей компьютерной и оргтехники составляет более 756 млн гривен – ГСА

Необходимы новые компьютеры, серверы, принтеры, системы конференцсвязи.

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В Государственной судебной администрации сообщили об очередных проблемах с обеспечением деятельности судов.

По данным и. о. председателя ГСА Максима Пампуры, обеспечение судов первой и апелляционной инстанции составляет:

персональными компьютерами – 84%

серверным оборудованием – 61%

оргтехникой – 88%

оборудованием для аудио, видеофиксации, конференцсвязи – 80%

В целом потребность местных и апелляционных судов в замене изношенных и морально устаревших средств информатизации, а также для закупки нового оборудования по состоянию на июнь 2024 года составляет 756,1 млн. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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