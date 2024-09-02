Потребность судов в замене изношенной и устаревшей компьютерной и оргтехники составляет более 756 млн гривен – ГСА

В Государственной судебной администрации сообщили об очередных проблемах с обеспечением деятельности судов.
По данным и. о. председателя ГСА Максима Пампуры, обеспечение судов первой и апелляционной инстанции составляет:
персональными компьютерами – 84%
серверным оборудованием – 61%
оргтехникой – 88%
оборудованием для аудио, видеофиксации, конференцсвязи – 80%
В целом потребность местных и апелляционных судов в замене изношенных и морально устаревших средств информатизации, а также для закупки нового оборудования по состоянию на июнь 2024 года составляет 756,1 млн. гривен.
Автор: Вячеслав Хрипун
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