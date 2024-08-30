В Минобороны Польши заявили, что не рассматривают помощь Украине в уничтожении российских ракет и дронов

Там отметили, что для защиты украинского неба будет достаточно значительное усиление ПВО.

Польша не рассматривает помощь Украине в уничтожении российских ракет и беспилотников. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, передает Polskie Radio.

По его словам, у Украины должно быть вооружение для самозащиты и защиты собственного воздушного пространства.

«С другой стороны, мы не рассматриваем ни в одном формате, особенно двустороннем, то, что действительно является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с польской территории», - добавил Залевский.

Он считает, что Украине для защиты от постоянных российских атак будет достаточно усиление противовоздушной обороны. Тогда не потребуется «поддержка со стороны польских ВВС», отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что от решения исторических проблемных вопросов с Польшей будет зависеть их согласие на членство Украины в Европейском Союзе.

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